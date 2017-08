Hvem: Andrea Sjøvoll, leder i Sosialistisk Ungdom

Alder: 25

Fra: Bodø, men bor i Oslo

Bakgrunn: Har vært leder i Redd Barns ungdomsorganisasjon Press, sittet i hovedkomiteen til Operasjon Dagsverk og studert sosiologi i ett semester

Hva er dette? I denne intervjuserien kan du bli bedre kjent med standpunktene til de ni største ungdomspartiene.

Fredag 18. august møtes alle lederne til debatt i regi av Aftenposten under Arendalsuka. Debatten kan strømmes gratis på ap.no og på vår Facebook-konto fra klokken 19.30.

1. Bør vi ha en fraværsgrense på skolen?

– Nei. Fraværsgrensen er mistillit til elevene.

2. Bør vi legge ned pelsdyrnæringen?

– Ja. Det er en næring som profitterer på dårlig dyrevelferd.

3. Skal vi ha egen karakter i sidemål?

– Ja. Det er en viktig del av vår kulturarv.

4. Bør vi forby hijab på barneskolen?

– Nei, man skal ikke forby måten noen kler seg på. Vi må heller se på underliggende grunner til at folk bruker plagget og jobbe for frigjøring av alle kvinner. Å gå med hijab kan være frigjøringsprosjekt for noen, men undertrykking for andre. Dette er et såpass individuelt spørsmål at det ikke er mulig med et forbud.

5. Skal vi ha mindre ulv i Norge enn vi har i dag?

– Nei, vi må ta våre på de store rovdyrene vi har i Norge.

6. Bør vi tillate eggdonasjon for enslige?

– Ja, men innenfor gitte rammer. Vi må ha et godt lovverk som på den ene siden gir enslige kvinner som burde være mødre, lov til det, som på den andre siden ikke utnytter kvinner.

7. Skal vi tvinge kommuner til å slå seg sammen?

– Nei. Det må være opp til lokalstyret. Vi kan oppfordre kommuner til å slå seg sammen om vi tror det fører til en bedre kommune, men dette vet kommunene mye bedre selv enn vi gjør her i Oslo.

8. Skal vi bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja?

– Nei, på ingen måte. Vi har et ansvar for fremtidige generasjoner når det kommer til naturvern, fiskeressurser og næringer i området, og vi har forpliktet oss til å redusere klimagassutslippene våre gjennom Paris-avtalen. Olje er ikke fremtiden.

9. Bør eksamen i grunnskolen og på videregående avvikles?

– Ja. Fem timer i en svett gymsal i mai skal ikke kunne avgjøre fremtiden din. Eksamen er en gammeldags ordning fra middelalderen. Hele året skal gjelde. Vi ønsker oss en mappevurdering der ekstern sensor ser over og gir karakter.

10. Bør omskjæring av guttebarn forbys?

– Ja, frem til de er 16 år og gamle nok til å bestemme selv. Vi har religionsfrihet i Norge, og man skal selv bestemme hvilken religion man skal tilhøre. Det er noe grotesk i å kutte i tissen til småguttebarn.

11. Skal vi ha en K i RLE-faget?

– Nei. Alle religioner skal likebehandles i norsk skole. Vi er et multikulturelt samfunn. Ingen skal føle at deres religion er mindre verdt.

12. Bør hasj legaliseres?

– Nei. Det er nok rusmidler tilgjengelig for folk i dag. Vi mener det skal være ulovlig å selge og distribuere det, men lovlig å bruke det. Det er et stykke mellom å straffe dem som er mest utsatt for det, og å ta og straffe industrien bak.

