Hijab gjør kvinnen til en dronning | Doha Algariri (19)

La meg forklare deg helt klart og tydelig hva dette plagget som du frykter så enormt, hijab, egentlig betyr.

Men først vil jeg be deg om en liten tjeneste, og det er å være villig til å møte meg med et åpent sinn, og være villig til å tilegne deg ny kunnskap om andre verdisett enn ditt eget.

Fordommer og stereotypier

Dersom du er med på det, har vi allerede kommet langt. Hvis jeg spør deg om hva hijab betyr, regner jeg med at du vil svare som alle andre: «Kvinneundertrykkelse, frihetsberøvelse, seksualisering!».

Men hvis du prøver å anstrenge deg litt til, og forsøker å løsrive deg fra fordommer og stereotypier, vil du kanskje kunne se at hijab ikke er som du skal ha det til.

I en verden der kvinnen stadig vekk oppfordres (og nærmest tvinges!) til å kle av seg for å få aksept, er det hijab som forteller kvinnen: Nei, du trenger ikke å kle av deg for å få aksept, din verdi ligger ikke i hvor mye du viser av kroppen din.

En perfekt løsning

Å bruke materialisme som mål på verdighet, er ikke for kvinnen en god målestokk. Tvert imot, det er heller opprettholdelsen av anstendighet og respekt som gjør kvinnen til en dronning, og til det er hijab den perfekte løsning!

Men hvis du fremdeles velger å si at hijab er «kvinneundertrykkende», vil jeg stille deg et spørsmål: Hvis hijab er frihetsberøvende og undertrykkende, hva er kroppspresset og skjønnhetstyranniet som jenter og kvinner jages av i dag et resultat av?

Si meg: Er ikke det nettopp på grunn av den samme kvinneundertrykkelsen og seksualiseringen som du tillegger min hijab?

På tide å få opp øynene

Er ikke det på grunn av samfunnets primitive og undertrykkende forståelse av at kvinnens verdi ligger i hvor «sexy» og tiltrekkende hun er?

Er ikke det på grunn av mediene som har skapt et uoppnåelig, billig og uverdig kvinneideal? Det er på tide å få opp øynene og virkelig se hvem som er undertrykket her.