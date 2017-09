Valgkampen har vært preget av mye drittslenging, sutring, løgn og svartmaling, noe jeg som førstegangsvelger syns er både skuffende og frustrerende.

Derfor har jeg laget en liste over hva jeg som skal stemme for første gang, faktisk har bruk for.

Jeg trenger ikke:

Politikere som snakker mer om andres politikk enn det de selv går til valg på.

Medier og presse som er mer opptatt av å diskutere meningsmålinger enn å la politikerne snakke om sakene sine.

Enorme mengder med statistikk, som uansett er uforståelig for oss som ikke er fagfolk.

Utallige valgløfter. Gjennomføringsevne kommer helt an på valgresultatet.

Å se voksne mennesker krangle om hvem det er som ljuger.

Drops eller ballonger.

Det jeg derimot trenger, er: