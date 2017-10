I Aftenposten 29. September kommer det frem at likestillingsombudet vil todele foreldrepermisjonen, slik at mor og far få 20 uker hver, i tillegg til at mor vil få ni uker ekstra av medisinske grunner.

Dersom det blir en realitet, er jeg veldig glad for at jeg ikke skal bli mor med det første.

Jeg mener at fokuset i debatten om foreldrepermisjon er helt feil. Det er forståelig at likestillingsombudet må fokusere på likestilling, men det er veldig trist at argumenter om likestilling skal stå sterkere enn familiens rett til å organisere seg selv.

Tillit

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm sier at «familier i realiteten går inn i tradisjonelle kjønnsmønstre når de får barn».

Jeg tror at mange mødre er lenger hjemme med barna av egen fri vilje, fordi de både ønsker og trenger det.

Helsedirektoratet anbefaler for eksempel å gi morsmelk eller morsmelk-erstatning det første leveåret, og gjerne lenger dersom barn og mor trives med det. Mange mødre sliter også med diverse problemer etter fødsel. Å todele foreldrepermisjonen tar på ingen måte hensyn til dette.

Vi bør ha tillit til det norske folk. Som foreldre har man ansvar for å organisere foreldre- og familierollen på en rettferdig måte.

Å ha tillit og respekt for hverandre slik at man sammen finner frem til de beste løsningene for sitt barn, er jo selve fundamentet i et forhold.

Det er unødvendig å fremstille mødre som er hjemme med barna sine som støttende til tradisjonelle kjønnsroller.

Jeg har tro på at norske menn tar ansvar ovenfor barnet sitt, uavhengig av hvor mye permisjon de tar ut. Jeg har også tro på at dagens og fremtidens arbeidsgivere støtter permisjon, uavhengig av kjønn.

Ulike behov

Altfor mange i debatten om foreldrepermisjonen har fokusert på hvor mange uker far har tatt ut i permisjon. Jeg mener vi må se på om familiene er fornøyde eller ikke. Mange sier de er misfornøyde, av flere grunner.

Noen fedre får ikke lov til å ta ut permisjon på grunn av morens inntekt og livssituasjon, og NAV har utformet søknadsprosessen slik at mor i utgangspunktet tar hele perioden. Hun må aktivt endre på dette for å tildele noe av perioden til far. Dessuten er det lagt inn aktivitetskrav som innebærer at man må dokumentere at man er i arbeid eller at man er heltidsstudent for at far skal få permisjon.

For å få flere fedre til å ta ut mer permisjon med barna, bør vi heller se på hvordan man kan gjøre fedrepermisjon mer tilgjengelig for dem som ønsker det.

Jeg synes det er feil å dra likestilling inn i denne debatten. Det har aldri vært så mange mangfoldige familier og familiesammensetninger som nå. Det understreker viktigheten av å la familier organisere seg selv.

Man blir fort opphengt i statistikken, og glemmer at bak tallene, så finnes det familier med forskjellige behov og utfordringer.

Som samfunn er det vårt ansvar å legge til rette for mer likestilling, slik at de tradisjonelle kjønnsmønstrene minimeres. Men jeg synes ikke det er vårt ansvar å gå inn i familienes sfære og si at «slik skal deres familie organiseres».

Familier har forskjellige behov. Vi bør heller fokusere på hvordan vi kan gjøre det lettere for fedre som ønsker å ta ut permisjon.

