Selin Ekmekci 19 år

25. mai 2021 07:00 Sist oppdatert 7 minutter siden

Jeg er veldig lei av det dårlige ryktet bydelen vår har fått uten at man har vært her eller snakket med menneskene her, skriver Selin Ekmekci (19). Foto: Selin Ekmekci

Dette er de gode menneskene i bydelen min.

«Er det ikke farlig der?», hører jeg når jeg sier hvor jeg bor.

Vi er kriminelle. Farlige. De skumle ungdommene fra Søndre Nordstrand hvor alle røyker hasj, raner og skyter hverandre. Dette er et bilde som mediene har skapt av bydelen min.

Det var ikke før jeg begynte på videregående utenfor bydelen, at jeg innså hvor sterke fordommer folk har overfor Søndre Nordstrand. En klassekamerat fortalte meg at de hadde lært at man ikke måtte befinne seg på østkanten etter åtte på kvelden. Da ville man bli ranet.

Jeg tror det var da jeg innså det. Ikke hvor farlig ungdommene i Søndre Nordstrand eller resten av østkanten er. Men hvor farlig mediene kan være om de misbruker makten sin.

Dårlig rykte

Jeg er veldig lei av det dårlige ryktet bydelen vår har fått uten at man har vært her eller snakket med menneskene her. Vi blir sett på som kriminelle. Mange av ungdommene blir også satt i politiets søkelys bare fordi man bor der man bor.

Jeg hører fra unge gutter at de ofte, noen ganger ukentlig, blir stoppet for kontroll av politiet uten nærmere forklaring. Ofte blir de møtt av en aggressiv holdning. Dette gjelder ikke bare Søndre Nordstrand, men hele østkanten.

Ungdommene våre mister stadig tillit til blant annet politiet, politikerne og mediene. Fordi mange av de vi skal se opp til, ser ned på oss. Dere skaper hatet. Det er dere som skaper sinne og frustrasjon. Det er dere som svikter oss. Vi er alle veldig lei av det.

Selin Ekmekci (19). Foto: Privat

Ubalansert bilde

Området vårt har sine dårlige sider. Men minst like mange gode. Men jeg finner lite positivt i sosiale medier og i pressen om bydelen. Hvorfor er det ingen som skriver om det gode som skjer her? Hvorfor er det ingen som snakker om de gode menneskene?

Det er på tide at noen gjør det.

Ung Bjørndal er et nytt ungdomsforum styrt av fem unge bydelsverter. De gjør en helomvending for ungdom ved å skape en møteplass. Det har ikke vært en ungdomsklubb på Bjørndal på flere år.

Sajid Malik er en ildsjel som har forandret mange liv. Han har også startet Southside, en møteplass for ungdom på Bjørnholt videregående skole.

Vær Stolt-festivalen er noe vi alle på Søndre Nordstrand er stolte av. Det er en todagers feiring hvor folk feirer det store mangfoldet bydelen har. Hjertet av Holmlia og andre frivillige foreninger bidrar også mye.

Selin Ekmekci (19) har god kontakt med ungdommen i nærmiljøet. Her er en vennegjeng på Bjørnholt ungdomsskole. Foto: Privat

De «farlige» menneskene

Ida Cecilia Juhasz er en drivkraft bak flere frivillige begivenheter i området, og hun er blant annet arrangør av utetreninger. Ida blir beskrevet av innbyggerne som en som har forandret mange liv.

Aziz Rehman er en annen ildsjel, som i 2018 fikk prisen Årets forbilde. Han startet Mangfoldhuset Mortensrud, fordi han ville engasjere og tilby positive aktiviteter til nærområdet.

Dette er bare et fåtall av alle menneskene som bor her. Men dette er oss. De «farlige» menneskene på Søndre Nordstrand.

Og til alle dere som lurer, og til alle som kommer til å spørre meg i fremtiden: «Nei, det er ikke farlig her.»

