Svarer frustrerte elever: «Det var ingen lett avgjørelse å avlyse skriftlig eksamen»

Her er det mest rettferdige vi kan få til i den urettferdige situasjonen vi har havnet i.

Høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) og kunnskapsminister Guri Melby (V) under mandagens pressekonferanse, der skriftlig eksamen ble avlyst. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Guri Melby Kunnskaps- og integreringsminister (V)

Henrik Asheim Forsknings- og høyere utdanningsminister (H)

Nå nettopp

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Å frata elever eksamen får konsekvenser for den enkelte, men også for tidligere og fremtidige elevkull. Det tar ikke regjeringen lett på.

Thea Sund Jacobsen skriver i Aftenposten 4. februar at hun frykter hun ikke kommer inn på drømmestudiet fordi hun må konkurrere med to koronakull. Hun tar til orde for at også tidligere kull bør få søke uten eksamenskarakterer.

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år. – Vi publiserer også tilsvar fra voksenpersoner. – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

Flere år frem i tid

En utfordring med det er at de som jobbet hardt og gjorde det bra på eksamen i 2019, kan oppleve ikke å få noe igjen for det nå. En annen utfordring er at vi faktisk ikke vet om avlyste eksamener i år vil ha noe å si for snittkarakterene til sommeren. Mange elever har hatt mye hjemmeskole, og vi vet ikke hvordan det vil påvirke karakterene.

Endringer i opptakssystemet vil ikke bare påvirke årets opptak. Det kan få konsekvenser flere år frem i tid, siden ikke alle fra årets kull vil søke høyere utdanning i år.

Kjipt med pandemi

Vi forstår godt at alt oppleves urettferdig for noen nå. Gjør vi det ene, vil det være urettferdig for noen, gjør vi det andre, vil det være urettferdig for en annen gruppe. Pandemi er skikkelig kjipt.

Vi skulle ønske det kunne være rettferdig for alle, men tror ikke det finnes en perfekt løsning for alle.

Det beste vi kan gjøre nå, er å jobbe for at standpunktkarakterene elevene får, best mulig gjenspeiler den kompetansen de faktisk har. Det er det mest rettferdige vi kan få til i denne urettferdige situasjonen vi har havnet i.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.