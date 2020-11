Valget kan igjen ta en dyster vending

Maria Aasmundtveit (21)

Var det én ting jeg lærte av det forrige valget, var det at ingenting er avgjort før valgdagen, skriver Maria Aasmundtveit (21). Foto: Luis Santana / Tampa Bay Times

I 2016 slet jeg med å forstå hvordan Trump faktisk kunne få så mange stemmer. Nå vet jeg at det kan skje.

Fire år har gått siden jeg var på valgvake hos en nabo for å «feire Clintons seier». Det var under utvekslingsoppholdet mitt i New Jersey. Det ble en kveld som tok en dyster vri. Gjester forlot selskapet fordi de ikke orket å se det dystopiske utfallet.

I 2016 slet jeg med å forstå hvordan Trump faktisk kunne få så mange stemmer. Nå vet jeg at det kan skje. I år står det om mulig enda mer på spill.

Polarisert land

Trump har aktivt jobbet for å oppheve politikken Obama gjennomførte. Han har vært en katastrofe for klimaet, ved å blant annet trekke USA ut av Parisavtalen. Samtidig har han greid å splitte ytterligere et allerede voldsomt polarisert land.

Som en åpent diskriminerende og hatefull president har han normalisert rasisme, homofobi og andre skadelige holdninger. I mine øyne oppmuntrer han til fremmedfrykt og hat. Folket er satt opp mot hverandre. Høyresiden ser på venstresiden som fienden og motsatt.

Dette kan ikke fortsette. Min oppfatning er at Biden er på saken. Heller enn å fremme splittelse ønsker han å forene folket. Dessuten er han som tidligere visepresident forberedt på ansvaret som følger presidenten.

Maria Aasmundtveit (21). Foto: Privat

Brennende håp

Jeg føler på et brennende håp om at Biden skal vinne, men ruster meg mentalt opp for fire nye år med Trump. Hva et gjenvalg kan innebære, tør jeg nesten ikke å tenke på. Det blir nok neppe en dans på roser.

Jeg har ingen problem med å se for meg begge scenarioene. Var det én ting jeg lærte av det forrige valget, var det at ingenting er avgjort før valgdagen. Valget er uforutsigbart. Utfallet er umulig å spå.

Med det sagt så leder Biden klart over Trump på diverse meningsmålinger. Jeg tror de siste fire årene har vært en øyeåpner og advarsel for mange. Jeg velger å holde fast på troen om at velgerne er klare for forandring.

