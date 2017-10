Forrige uke startet med nye varsler om enorme nedbørsmengder på Sørlandet. Mandag og tirsdag var det nærmest umulig å unngå det voldsomme regnværet.

Tvedestrand sentrum sto under vann. Veier ble stengt. Folk ble anbefalt å holde seg inne.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Nedbøren øker

Høsten er her igjen, og den er ikke til å unngå. Jeg er en av dem som kan like å se på høstværet, trygt plassert i sofaen nær peisen. Men i år kommer høstværet med en foruroligende bismak.

De velkjente høstskurene er blitt ekstreme - en ubehagelig påminnelse på at noe skjer med klimaet.

Ettersom luften blir varmere, vil den holde på større mengder vann. Det betyr større nedbørsmengder og mer flom.

Målinger fra Meteorologisk Institutt viser at nedbøren i Norge har økt med 20 prosent siden 1900. Metrologisk Institutt estimerer også at den kan øke med ytterligere 10-20 prosent mot slutten av århundret.

Det siste ekstremregnet har vist oss at vi ikke er forberedt på større mengder nedbør. Vi har infrastruktur som i for liten grad er tilpasset det endrede klimaet og ekstremregnet det medfører, spesielt her langs kysten.

Om vi ikke satser skikkelig på forebyggende tiltak mot flom og skred nå, vil skadene og kostnadene bli mye hardere i høstene som kommer.

Erstatningskravene for flommene på Sørlandet i oktober har allerede oversteget en halv milliard kroner.

Uklokt kutt

Nylig la finansminister Siv Jensen frem forslag til statsbudsjettet. Et av forslagene som er blitt kritisert, er reduseringen av bevilgningene til Norges vassdrag- og energidirektorat til å forebygge flom og skred.

I en tid hvor vi vet at nedbøren kommer til å øke, er det merkelig at regjeringen velger å gjennomføre disse kuttene. Vi burde sikre oss mot fremtidens regn.

Om vi ikke gjør noen drastiske tiltak for å redusere utslippene våre, vil effekten av klimaendringene bare øke. Klimaendringene er ikke billige. Pengene regjeringen sparer ved å redusere bevilgningene til forebygging av flom og skred, kommer til å koste oss dyrt.

Å føre en politikk som legger opp til økte klimagassutslipp samtidig som man kutter i bevilgningene til forebygging, er uklok politikk som kommer til å slå tilbake på oss fortere enn vi tror.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.