Dette innlegget sto på trykk i «Det fossile hjørnet» i Si ;D 29. januar.

Kjære Ingeborg Sævik Heltne, du som skrev at du er livredd for plast i Si ;D 28. januar. Tusen takk for ditt innlegg, det er bra dere unge tar fatt i dette problemet.

Selv er jeg blitt så gammel at jeg husker tiden før plast, spesielt plastposene, men også innpakking ellers. Vi hadde, naturligvis, alltid handlenett med på handletur, ellers ble det umulig å få alt med hjem.

Mange varer ble kjøpt i løs vekt, ofte fikk man da papirpose i butikken. Den ble behandlet pent og brukt igjen i hjemmet.

Melk ble levert i flasker, som man skyllet etter bruk og leverte tilbake til meieributikken.

Julepapir og -bånd ble tatt av forsiktig, glattet ut og brukt igjen året etter.

Håper noen i den yngre garde, før det blir for sent, kan intervjue noen av de eldste, kanskje på sykehjemmene, og derved få ideer til "nye" måter å unngå plast på.

