Selvmord er den vanligste dødsårsaken til unge kvinner i Nepal. Vi oppfordrer den nye utviklingsministeren til et større fokus på mental helse i fattige land.

I Nepal blir ti prosent av jentene gift før de er 15 år. 37 prosent er gift før de er 18. Sexindustri og trafficking er også et stort problem.

Ifølge HimalPartner blir et sted mellom 5000 og 10 000 unge jenter solgt som sexslaver årlig i Nepal. Mange må flytte til India og jobbe der.

Får ingen hjelp

Mange kvinner i Nepal føler de må prostituere seg for å få nok penger til mat og skolegang for barna. Dette går ut over deres mentale helse.

Dette får de ingen hjelp for. Ofte blir de dårlig behandlet og stigmatisert. Noen går med fotlenke og klarer ikke å bevege seg utenfor huset. Andre blir voldtatt og kastet på gaten. De får barn med ukjente fedre. For noen blir livet for vanskelig å leve.

Ifølge Leger uten grenser skjer det ett selvmord i minuttet i fattige land. De mener at psykisk helse er en av verdens ti glemte kriser.

Råd til å la være?

Noen sier at de fattige landene ikke har råd til å tenke på mental helse. Men nå begynner mange å tenke: Har de råd til å la være?

Her i Norge får vi hjelp hvis vi sliter mentalt, men det gjør ofte ikke fattige. De opplever ofte verre ting enn det som er vanlig i Norge.

Mentalt friske mennesker er ofte i stand til å bidra mer for landet sitt enn mentalt syke.

Vi oppfordrer derfor utviklingsministeren til et større fokus på mental helse.

