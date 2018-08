Debatten har gått hos Si ;D etter at en jente på 15 år skrev et reflektert, modig og godt innlegg om at størrelsene på klærne hos blant annet Bik Bok har vært helt urealistiske små.

Selv er jeg født og oppvokst i Oslo, og jeg har frekventert de fleste butikker langs Karl Johan, på Byporten, Oslo City og Steen & Strøm for å nevne noen.

Bik Boks størrelser har i utallige år vært for små, og jeg er glad for at bedriften endelig har snudd. For hva kan de egentlig få ut av disse små størrelsene?

Jeg mener at flere butikker burde ta sitt samfunnsansvar og tilby klær som normale personer og de som bruker større størrelser, kan bruke. Jeg syns det er flott at f.eks. KappAhl bruker normale damer og jenter i sine reklamer. Og det er helt urimelig at flere butikker omtaler str. 42 som «plus size-klær» (dette er helt normale klær og trenger ikke en egen betegnelse).

Som politiker syns jeg at man skal fronte sunne og normale forbilder og ikke gi en hel generasjon unge kvinner kroppsangst før barneskolen eller ungdomsskolen er ferdig.

Selv har jeg variert mellom størrelser fra str. 32–44. Både av normale årsaker, men også på grunn av spiseforstyrrelse, så jeg har kjent mye på skuffelse i prøverommene.

Klær og størrelser er en sterk identitetsmarkør for mange generasjoner kvinner og menn, og jeg håper at butikkjedene (som tross alt lever av at vi handler der), kan ta ansvar og ta en full sjekk på alle sine størrelser i butikkene.

