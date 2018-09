I fjor høst droppet jeg ut av videregående skole, i likhet med et økende antall elever. Det var etter 12 år hvor jeg ikke følte meg flink nok. Hvor det var vanskelig ikke å sammenligne seg med andre og bli såret av det.

Da jeg slet som mest med skolen, stengte jeg meg inne og unngikk all form for sosial kontakt for å dytte vekk skammen jeg bar på. Skam førte til depresjon og total sperre fra alt som handlet om skole.

Jeg følte meg som et ensomt null.

Dette er en beskjed til alle som driver med skole, altså lærere, elever og politikere: Skolen funker for folk flest, men jeg er ikke folk flest!

Spill på lag

Min største lidenskap er videospill, og jeg følte aldri at den interessen ble tatt seriøst i de periodene jeg slet mest og brukte gaming som trøst.

Den første personen som virkelig forsto hvor viktig gaming er for meg, var helsesøsteren på skolen jeg gikk på.

Hun anbefalte at jeg skulle dra til Spillhuset, der gaming er i fokus, og jeg dro dit selv om jeg var skeptisk.

Etter to og et halvt år hvor jeg har fått muligheten til å utgjøre en positiv forskjell i unge gameres hverdag, har jeg endelig fått den selvtilliten jeg har manglet.

Jeg er ikke deprimert lenger fordi noen tok min lidenskap seriøst.

Om du tror på ungdommer og det de brenner for, har du allerede hjulpet dem en hel del.

Vi er ikke bare statistikk

Det som frustrerer mest, er når skolestyrer og politikere setter merkelapper på unge som virkelig vil.

Skolevegrer, drop out og skulker er flere ord som blir slengt rundt om folk som på papiret ikke prøver.

Jeg er alltid blitt fortalt «du kan hvis du vil» av nære, og det er noe jeg har forstått selv, men ikke klart på grunn av diverse stoppere som angst og depresjon.

Den tradisjonelle skolen funket ikke for meg og funker ikke for mange andre, men når alternative måter å gjennomføre skolen på tas opp, blir det ignorert fordi det ikke er «reelt».

Fraværsgrensen ble innført for å forhindre unødig fravær, men når 10 prosent blir satt som en maksgrense, kan veien tilbake for oss som ikke klarer A4, virke enda mer umulig.

Alle har lyst til å mestre

Som aktiv i flere frivillige ungdomsorganisasjoner er jeg ukentlig tett på andre ungdommer som har slitt mye med skole. Det fikk meg til å forstå at jeg aldri var alene.

Det var ikke bare jeg som med hele mitt hjerte ville gjøre det bra på skolen, og som ikke fikk det til. Utrolig mange unge har prøvd alt, men på et punkt har det sagt stopp.

Jeg vet at jeg fungerer annerledes, og jeg og dem rundt meg har ikke noen problemer med det.

Det at jeg er annerledes, bør ikke være et hinder for skolegangen min.

Jeg har så lyst til å få til det de fleste andre klarer. Jeg er utrolig heldig og takknemlig for å ha fått et alternativt tilbud.

Jeg går nå på skole en dag i uken hvor jeg møter faglærer på en trygg arena.

Dette funker utrolig bra for meg, men jeg kan ikke slutte å tenke på hva jeg kunne blitt tilbudt tidligere i skolegangen min. På alle nivåer ber jeg dere som jobber med skole: Vær åpne for nye måter skolen kan fungere på for at alle skal klare seg.

For ja, skolen funker for folk flest, men den bør funke for alle!

