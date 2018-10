Er du introvert eller ekstrovert? Er du en person med et sterkt selvstendighetsbehov som typisk «gir faen» i hva andre mener og forventer, eller ser du først og fremst verdien av det trygge og vante i valgene du tar?

Er du en som bekymrer seg for alt som kan gå galt, eller er du av typen «happy-go-lucky» som sjeldent ser hindringer for deg selv og andre?

Foretrekker du å være hjemme, eller er du en person som ville reist fra alt i morgen hvis du hadde muligheten?

Snakker du om ting som er vanskelig, eller holder du det inni deg til du sprekker for en filleting?

Jeg antar at du ved å lese dette fikk en følelse av hva du ville svart på hvert av disse spørsmålene.

Konstruerte sannheter

Men har du tenkt på at du potensielt bygger svarene dine på beskrivelser du har fått tildelt av andre? Som du som et resultat av hva du alltid har fått høre, har vedtatt som absolutte sannheter?

Beskrivelser av typen «du har alltid tenkt så mye, du», «du har liksom alltid glidd rett gjennom» eller «jammen, du blir jo aldri fornøyd».

Som mennesker og sosiale vesener er vi nødt til å kategorisere. Vi gjør det for å skape orden i omgivelsene. På den måten blir det lettere å forstå oss selv i relasjon til den vi står overfor.

Idet jeg står ansikt til ansikt med en person, er jeg i alle fall rask med å lage små samtaler med meg selv. «Å ja, du er en sånn type ja», «liker du meg, eller bare later du som?» eller «du har jo alltid gjort som du vil, så det er enkelt for deg å si».

Men ordene aldri og alltid kan i mange situasjoner bli giftige absolutter. For hvor mye rom for endring gir vi personene vi møter, dersom vi kategoriserer deres adferd som om de var grønnsaker? Som om de var tomater, paprika eller agurk?

Jeg opplever i alle fall at omgivelsene sliter med å endre kategoriseringene hvis et menneske som står dem nært, gjør et nytt og uventet valg.

Sønnen som pleide å elske morens biff og bearnaise som nå har valgt å bli vegetarianer.

Den litt overvektige jenta som velger å legge om livsstilen og blir opptatt av trening og kosthold.

Eller de som etter tre år med studier finner ut at de vil gjøre noe helt annet.

Det er da vi sitter der, med haken nedpå knærne, mens vi sier til oss selv: jammen, det er jo ikke sånn du er?

Vær raus

Årets tema for markeringen av Verdensdagen for psykisk helse er «raushet i hverdagen». For meg handler det om at vi kanskje skal bli flinkere til å kutte ut det jeg kaller for kategorisk synsing i møte med andre.

I mange tilfeller tror jeg vi hadde hatt godt av å kutte ut enten/eller tankegangen og erstatte den med både og.

Jeg trenger i alle fall spillerom for å kunne være steinhard i en kronikk, men samtidig forsøke å leve etter ydmykheten yogafilosofien baserer seg på.

Jeg har behov for å ta vare på de trygge rammene. På familien min og vennene jeg alltid har hatt. Men jeg kjenner også på at jeg er hun som alltid har hatt et behov for å bestemme over seg selv.

Jeg er både hun som dedikerer så å si hver eneste fredag til kjæresten sin, og hun som danser som en gærning på byen sammen med venninnene mine.

Og er det en ting jeg er sikker på, så er det at jeg har behov for at historien om Vilde må få lov til å romme alt det.

Det sterke, det sårbare, det introverte og det morsomme.

Det tunge og vanskelige, men også det friske og lette.

Det samme synes jeg du skal tillate deg. Vær litt raus med deg selv!

