De siste dagene har jeg lest flere Si ;D-innlegg om #Metoo i skolegården.

Da jeg leste innlegget til Ea Baklund, Ellisiv Aure og Ella Fyhn, ble jeg overveldet av glede. Det var fint å se at jenter på min alder mente og følte det samme som meg.

Jeg leste også Erik Daniels Auberts innlegg om samme tema. Han skrev at sexisme går begge veier, at jenter også kommer med upassende kommentarer. Det er jeg enig i.

Men Aubert skriver også at jentenes påstand om at «manglende likestilling på skolen skyldes kommentarer av seksuell karakter og gutters holdninger til jenter, er helt feil.»

Mener han virkelig det? Det at unge jenter sier fra om trakasserende språkbruk på skolen, er ikke feil. Det er aldri feil! Å avvise andres erfaringer som feil, er faktisk en del av problemet.

Privat

Alle er under press

Erik Daniel Aubert påstår at gutter er under større press enn jenter. Gutter får dårlige karakterer, topper selvmordsstatistikken og utgjør flertallet av kriminelle. Dette er alvorlige problemstillinger vi må ta innover oss.

Men for at vi skal diskutere og komme frem til løsninger, trenger vi et ordskifte som er preget av respekt fremfor skyttergravstenking.

Det er et stort problem at gutter blir kalt fuckboy og blir mobbet og ertet på grunn av størrelse på muskler.

Det er et stort problem at jenter blir kalt hore, slut, billig og pulbar.

Det er et stort problem at begreper som gay og homse blir brukt som skjellsord, og at uttrykk som retard og n-ordet i det hele tatt er i omløp.

Det er et stort problem at gutter blir fortalt at de skal «manne seg opp» når de viser følelser, eller at jenter blir spurt om de har mensen når de engasjerer seg i diskusjoner.

Det vi glemmer, er at dette ikke er en kamp som jenter skal føre mot gutter eller gutter skal føre mot jenter! Vi må stå sammen, som Erik Aubert også sier.

Poenget er at både hun, han og hen aldri har vært under større press. Press når det gjelder prestasjon, sosiale medier, selvtillit, skole og utseende. Hele fremtiden vår står på spill.

Ikke bare «me» i «Metoo»

En Ungdata-undersøkelse gjennomført av NOVA viser at tre av ti ungdommer opplever seksuell trakassering på ungdomsskolen og videregående. Det må vi gjøre noe med.

Vi må bli bevisste på hvor destruktivt trakasserende språkbruk er.

Hvis vi ungdommer skal diskutere viktige utfordringer, må vi vite at skolen er et trygt sted å gjøre det på. Skolen har nulltoleranse for fysiske slag og bør ha nulltoleranse for verbale slag.

Lærere, foreldre, sosiallærer og rektor: Hører dere ikke at jenter blir kalt fitte, billig og pulbar? Hører dere ikke at gutter blir kalt homse, fuckboy og retard? Nei? Da må dere trekke pusten og lytte!

Vi trener ordentlige tiltak som skaper trygghet for alle. Vi må stå sammen mot trakassering på skolen.

Det er ikke bare «me» i «Metoo». #Metoo angår oss alle.

Lese mer om samme tema?