Debatten om influensere og hvem som er gode forbilder, er i gang igjen. I kveld møtes Kristin Gjelsvik og Sophie Elise i «Debatten» på NRK.

De er uenige i debatten om plastisk kirurgi og kroppspress. De kritiserer hverandres måter å fremstille livet sitt på. Kaller hverandre gode eller dårlige forbilder, og råder hverandre til hva de skal gjøre eller ikke gjøre.

Fakta: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Flertallet av oss har et forhold til dem. De har fått en stor plass i det norske mediebildet.

Men i diskusjonen om hvem av påvirkerne som er de beste forbildene, glemmer vi at meningene våre påvirkes av mer enn dem.

Alle er forbilder

Gjennom hele livet må vi forholde oss til andre mennesker. Søsken, familie, lærere, butikkansatte, sjefer og offentlige personer. Alle menneskene vi har rundt oss i dagliglivet, er med på å forme oss.

Press, negativitet og dårlig selvtillit skyldes minst like mye hva menneskene rundt oss sier og gjør. I skolegården er «jævla homo», «hore», «slut», «løs» og «billig» en del av dagligtalen.

Det er ord som er blitt en naturlig del av språket. Uten at man tenker over konsekvensene og meningen bak disse ordene.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Tidlig i barndommen lærer vi hva som er rett og galt. Vi vokser opp i hjem med ulike verdier, regler og tradisjoner. Foreldre gjør seg tidlig opp en mening om hvem barna deres skal omgås med, gjerne ut fra et førsteinntrykk.

Alle påvirkes av noe eller noen, enten vi ønsker det eller ikke. Det er ikke noe galt med det, så lenge vi velger gode forbilder.

Alle har et ansvar

Men hvem som er et godt eller dårlig forbilde, er opp til hvert enkelt menneske å bedømme. Vi har egne oppfatninger og ideer om hvilke verdier som er viktigst. Alle har en mening om hvor kroppspresset kommer fra og hvem som bidrar til å øke det.

De fleste tar stilling til om de synes plastisk kirurgi er en god ting eller ei. Vi tenker ulikt. Vi har ulike meninger. Det er grunnen til at disse diskusjonene og stormene oppstår.

Jeg mener at alle har et ansvar. Et ansvar for å passe på hvordan vi snakker til hverandre, for hvordan vi ordlegger oss.

Ja, påvirkerne som opererer på store plattformer, har et ekstra ansvar. Men vi må ikke glemme at vi selv også har et ansvar.

Til tider ser vi ut til å glemme at hvordan vi snakker om og til andre, hva vi gjør og hvem vi omgås, også er med på å påvirke hvordan vi lever livene våre.

Det handler om å velge gode verdier og omgås mennesker som tilfører oss noe godt. Både på sosiale medier, men også i virkeligheten og i dagliglivet.

