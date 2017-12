Årets julekalender i Aftenposten har tema «Livsvisdom fra ungdommen».

Dagens luke er skrevet av Iver Daaland Åse (17) fra Trondheim.

Sommeren 2015. En helt standard norsk sommer. Jeg var ferdig i 9. klasse og så frem til mitt siste år på ungdomsskolen. Lite visste jeg at jeg bare noen måneder senere ville ha snudd hele livet mitt på hodet.

På våren hadde jeg konfirmert meg humanistisk, og på en av samlingene fikk vi utdelt en brosjyre om Humanistisk Ungdoms sommerleir.

«Krig og fred og sånt» var tittelen, som naturlig nok skapte interesse hos meg, så jeg valgte å dra på leiren den sommeren.

Dette var min første reise alene til en annen by, og jeg kjente så godt som ingen der. Leiren ble en opplevelse som ga meg inntrykk for livet!

Fakta: Si; Ds julekalender – Tema: Livsvisdom fra ungdommen. – 24 unge nordmenn mellom 13 og 25 år skriver om en episode i livet som de har lært noe av, og som har forandret dem. – Forhåpentligvis kan tekstene også være lærerike for andre eller sette i gang en tankeprosess. – Du kan lese mer om kalenderen her. – Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge. Tilbakemeldinger på kalenderen kan sendes til amalie.lereng@aftenposten.no.

Møtte likesinnede

Jeg følte for første gang i mitt liv at her passet jeg virkelig inn. Godt over hundre ungdommer som sosialiserte, diskuterte, lekte og koste seg.

Folk tenkte liksom som meg her, og det var en utrolig flott følelse å kunne være med likesinnede.

Dea Renate Miranda/ Humanistisk Ungdom

Frem til dette hadde jeg slitt sterkt med sosialisering og ikke alltid hatt noe å være en del av, men fra det øyeblikket var ikke det lenger et problem.

Du var automatisk en del av det hele, og jeg fikk følelsen av at jeg kunne henge med hvem som helst og ha en samtale som om det var det mest naturlige i verden.

Den dag i dag har jeg fortsatt daglig kontakt med mange av dem jeg møtte der for over to år siden, og i tiden etter har jeg blitt kjent med så utrolig mange flere!

Leiren førte til at jeg ble aktiv i organisasjonen, og den skapte en lyst til å bidra. Jeg startet på lokalt nivå, og allerede etter ett år stilte jeg til sentralstyret. Dette har bygget opp en interesse for skriving og ytring, som blant annet har ført til flere innlegg her på Si ;D.

Det morsomme

Å være aktiv i en organisasjon har drastisk endret hverdagen min og gjør at jeg tenker mye mer over det som skjer rundt meg, enten i skolefag eller i mediene.

Det har rett og slett lært meg at om noe er galt, så må vi si hva vi mener om det, og gjøre noe med det!

Fakta: Tre kjappe med Iver om jul: Det fineste med desember: Snø Slik kommer jeg i julestemning: «Stjernesludd» av DumDum Boy I år ønsker jeg meg: Fred på jord?

Å bli aktiv i en organisasjon har totalt endret livet mitt til det positive. Om jeg ikke hadde dratt på leir den sommeren i 2015, hadde jeg nok vært en helt annen person enn jeg er i dag, langt ifra så samfunnsinteressert som nå.

Det morsomme er at det hele startet med en smånervøs, liten fyr som dro på sommerleir med en haug med ukjente folk, helt uten ambisjoner om å nå høyere – og at jeg i dag bidrar til å gi andre den samme flotte sommerleiropplevelsen.

