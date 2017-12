Årets julekalender i Aftenposten har tema «Livsvisdom fra ungdommen».

Dagens luke er skrevet av Kristine Ullebø (20) fra Førde.

Har du noen gang tenkt over at du ikke merker noen forskjell fra dag til dag, men når det er gått et år, så har hele livet ditt plutselig endret seg fullstendig?

Det er fint, fascinerende, men også litt skummelt. Det er ikke alltid så lett å se hvilken vei man går.

1. juni 2017. Årets første sommerdag. Høy puls, blikket mitt flakker. Solen skinner, og jeg er glad, jeg skal være glad. Ikke sant? Det er jo ikke noe galt nå, det er jo sommer, blomstrene blomstrer, himmelen er skyfri og alt det der?

Likevel kjenner jeg stresset sakte, men sikkert bevege seg som en klump opp mot halsen, som om det skal kvele meg. Men det kveler meg ikke.

Jeg kjøper meg en denim-jakke på favoritt-vintage-butikken min. En Meinklang-vin på polet. Noe forteller meg at jeg burde stoppe opp. Puste litt, pause litt, kanskje?

Men det er enklere bare å putte på rød leppestift og sette seg i en Uber på vei til årets sommerfest. Trodde jeg.

Fakta: Si; Ds julekalender – Tema: Livsvisdom fra ungdommen. – 24 unge nordmenn mellom 13 og 25 år skriver om en episode i livet som de har lært noe av, og som har forandret dem. – Forhåpentligvis kan tekstene også være lærerike for andre eller sette i gang en tankeprosess. – Du kan lese mer om kalenderen her. – Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge. Tilbakemeldinger på kalenderen kan sendes til amalie.lereng@aftenposten.no.

Hylgråt

Det skjedde da jeg minst ventet det. Skjer det ikke alltid når vi minst venter det?

Det er aldri et riktig tidspunkt for et sammenbrudd. Mitt livs største sammenbrudd. Helt ut av det blå, men kanskje ikke helt ut av det blå likevel.

Jeg falt sammen. Vanligvis ville jeg stoppet meg selv og tatt det senere, men denne gangen gikk det liksom ikke.

Før jeg visste ordet av det, stod jeg midt på en fest blant 900 mennesker med mascara-tårer rennende nedover hele ansiktet, jeg hylgråt og jeg ante ikke hvorfor.

Det er ikke kult, det er ikke gøy, og det er i hvert fall ikke noe man er stolt av når man våkner dagen etterpå. Men vi er alle mennesker, er vi ikke?

Takk til Gud, eller takk til meg selv, for dette lærte jeg mye av.

Kroppen sa stopp

Jeg våknet dagen etter og følte meg enda verre, og slik fortsatte det i ukesvis. Som om gropen jeg hadde falt ned i, bare ble dypere og dypere.

Jeg hadde spart opp alle disse følelsene i månedsvis, og nå var det kroppen sin tur til å si STOPP! Jeg gikk hodestups inn i 2017 med de beste intensjoner, men jeg tenkte ikke på hvilken vei jeg ville gå.

Det var kanskje min måte å finne meg selv på, for det er snickers og twist at jeg gikk meg noe så inni granskogen vill først.

Feil mennesker, feil prioritering, for lite tid for meg selv, for lite trening og for mye festing.

Party er GØY, men ikke hele tiden. Og ja, vi er teenagers, og det er nå vi skal leve livet (skål for det, gjerne alkoholfritt), men bare husk å ta vare på deg selv oppi alt dette.

Ok å gå feil

Tilbring tid alene, dyrk interessene dine, finn ut hvem i livet ditt som genuint vil deg godt, gå deg en tur i fjellet, lær deg å lage en ny matrett, lær deg et nytt instrument (jeg kjøpte meg et PIANO, beste investeringen jeg noensinne har gjort!), ring mammaen din og fortell henne at du elsker henne, følg drømmene dine og jobb for å nå dem hver eneste dag.

Det er helt ok å gå feil innimellom, bare husk å hente deg selv inn på veien underveis.

Du er din egen beste venn – så husk å ta vare på deg selv, kjære.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.