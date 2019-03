Hvis det er noen som har gode forutsetninger for å skape endring, er det ungdommer i Norge. Vi, kjære medmennesker, har fremtiden foran oss.

Vi er sikret plass på master i en alder av 20 om vi legger inn innsats på skolen. Vi har ambisjoner om å påvirke verden, og med det så har vi også et samfunnsansvar til å bidra til å bringe den fremover.

Vi trenger ikke å være Mor Theresa, men noe må vi gjøre.

Det ser mørkt ut

Fattigdomen er stor, og klimaendringer blir ikke tatt på alvor. Globalt har det aldri vært flere unge i verden enn i dag. Men likevel sies det at «de unge, nei de har ingenting de skulle bidratt med oppi det hele».

Slik verdensbildet ser ut, ser det veldig mørkt ut. Men i håpløsheten finnes det også håp. Og med håp og handling kan vi flytte fjell.

Ja, det vil ta tid, men vi må starte nå. Vi kan ikke lenger stikke hodet i sanden.

Tenk større

Jeg hører om ungdommer i Malaysia som rydder plastikk fra naturen. Om unge i Afrika som utforsker bruken av teknologi. Hva gjør vi i Norge?

Diskuterer om det var Emilie eller Susann som «hooka» med Elias fra Skam?

Det nytter ikke lenger å sitte hjemme, stemme ved valg og forvente klapp på skulderen for innsatsen. Vi må tørre å tenke større.

Å argumentere for at du ikke har nok kunnskap til å ta ansvar, det holder ikke lenger. Du må ikke være ferdig utdannet for å gjøre en forskjell. Har du ambisjoner om å gjøre en forskjell, er din plikt å realisere endringene du ønsker.

Foto: Simeon Bacolod

Det vil ikke være lett, men ingenting verdt å strebe mot har noen gang vært lett. Vi må tørre å komme ut av komfortsonen og være uselviske. Du er i stand til å bidra med en del.

Og viktigst av alt, vi må tørre å bry oss. Skal du forvente at noen skal bry seg om deg i fremtiden, så må du bry deg om andre først. Gjør mer enn det som er forventet.

Gi mer, ta mindre

Om du bruker livet ditt til å gi mer enn du tar, så vil verden bli et lysere sted å leve for alle. Vi må utnytte handlingsrommet vårt til det ytterste.

I fjor høst ble jeg tilbudt tre jobber hos noen av de største selskapene i Norge. Jeg takket nei til alle tre.

Men om det er én ting jeg lærte, så er det at din neste arbeidsgiver ikke vil bli imponert av de gode karakterene dine, men av av om du har gjort noe for noen andre enn deg selv.

Engasjert deg og bruk handlingsrommet ditt for alt det er verdt. Bry deg.

Vår felles fremtid er avhengig av at unge går kraftig til verks for å gjøre en positiv endring. Å ha ambisjoner om å jobbe i Google er ikke godt nok. Om du kun studerer, da må du ta deg sammen.

Les mer:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.