Tenk deg at du står i et rom fullt av leger. Du har et viktig budskap, det er snakk om liv og død.

Sakte, men sikkert formulerer du ordene dine og begynner å fortelle hva som er galt. De skjønner hva du sier, men tror ikke på deg.

Over tid begynner du å snakke fortere, og høyere. Du blir mer aggressiv. HVORFOR ER DET INGEN SOM HØRER?

De ler av deg. De forteller deg at problemene dine ikke finnes, at en feber ikke kan være så ille som du beskriver.

Flere vil dø av den

Du viser alle symptomene. Du snakker. Du skriker. Du blir varm, kokende varm. Du holder på å dø. Du holder på å bli kvelt av uunngåelig, giftig gass.

Alle snakker i munnen på deg. Ingen hører på ordene dine. De vil ikke engang anerkjenne at du er på vei til å få den høyeste, mest dødelige feberen du noen gang har hatt.

Det finnes folk som tror på deg, men de som kan hjelpe, vil ikke ta deg seriøst. Hvorfor er det ingen som hører? Ingen som ser? Vil de ikke redde deg? Eller redde seg selv?

Du vet at feberen er smittsom, at andre også vil dø av den. Kloden har dødelig feber. Vi burde reagere som om det var krig.

Kloden har dødelig feber

De største kildene til CO₂-utslipp er transport, olje og gass. Det utgjør 80 prosent av Norges klimagassutslipp.

Utslippet er for høyt og er med på å skape den meget dødelige feberen kalt global oppvarming. Det påvirker først og fremst klima, det biologiske mangfoldet, og de fattigste menneskene i verden. Isbreene smelter, som fører til økt havnivå.

Vesten vil ha mulighet til å tilpasse seg, men ikke de fattigste landene. Ifølge WWF har vi siden 1970 mistet 60 prosent av verdens dyrebestander på grunn av ulike inngrep i naturen. Små klimaendringer kan få store konsekvenser for en art, og i verste fall dør arten ut.

Politisk vilje

Vi har all denne informasjonen, men likevel fortsetter vi å ødelegge planeten. Hvor er den politiske viljen?

Hvorfor står det fortsatt i Frp sitt partiprogram at «vi vet for lite om hva som påvirker disse endringene»? Hvorfor står det fortsatt i Høyres program at de vil øke utvinningsgraden på norsk sokkel?

Beklager, kjære regjering, men olje- og gassutvinning går ikke hånd i hånd med en sunn planet.

Som elev i det utviklende Klima- og miljøfaget kan jeg si at vi absolutt vet nok om hva som påvirker endringene og hva som er årsaken.

Det vi mangler, er ledere og politikere som behandler global oppvarming som en REELL KRISE.

Skal vi virkelig vente til kloden er så syk av den dødelige feberen at det ikke finnes en behandling?

