Gratulerer som vinner av årets Gullbarbie, Victorias Secret. For andre gang er dere kåret til den beste på å få ungdom til å føle seg verst.

I over en uke har dere klart å ignorere 40 prosent av de 60.000 ungdommene som stemte dere frem. Dere har hittil avslått alle mediehenvendelser. Dere bedriver en form for ansvarsfraskrivelse når dere ikke velger å svare på kritikken.

Føler på et kroppspress

Det er ingen hemmelighet at mange ungdommer har et dårlig forhold til egen kropp.

I en rapport som Redd Barna Ungdom la frem i 2018 svarer 43 prosent av norske ungdommer at de er helt eller litt enige i at de føler på et kroppspress i hverdagen.

I tillegg til forventninger fra oss selv og de rundt oss, får vi mellom 4000 og 5000 reklamebudskap slengt etter oss hver eneste dag. Mange av disse reklamene forteller oss hvordan vi skal bli bedre, penere, tynnere eller komme mer i form ved å kjøpe deres produkter.

De tilbyr raske og enkle løsninger som visstnok skal gjøre det mulig for oss å innfri samfunnets idealer.

Vi kan ikke velge å se bort fra disse reklamene, for de finnes overalt. Disse reklamene har en påvist negativ effekt både på vår selvfølelse og psykisk helse.

Gullbarbie er Press - Redd Barna ungdom sin årlige pris som deles ut til den aktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst.

Det er ungdom selv som stemmer over hvilken av de nominerte de mener fortjener prisen mest.

Til årets kåring var det tre nominerte.

GymShark, Snapchat og Victoria’s Secret.

Sistnevnte vant også Gullbarbie-prisen i 2013.

Kilde: Gullbarbie

Markant plass i moteindustrien

Dere er med andre ord ikke alene om å fremme ensidige idealer. Likevel har Victoria’s Secret en markant plass i moteindustrien. Dere har en stor innflytelse hos forbrukerne og andre klesmerker.

Dere har muligheten til å være pådrivere i vår stadig mer mangfoldige verden.

Noen vil kanskje hevde at en pris som Gullbarbie ikke gjør annet enn å spre frustrasjon over en håpløs situasjon. Det er vel fordi prisen ikke alene kan endre noe som helst uten støtte fra de nominerte.

Vi som har stemt Victoria’s Secret frem, ønsker ikke å fremstå som irritable tenåringer som gråter når vi ikke får viljen vår. Vi er tross alt deres potensielle kunder.

Det eneste vi ber om er å kunne gå i butikkene deres uten å måtte føle oss malplasserte i deres eksklusive fantasiverden.

Ungdommens fantasiverden er ikke den samme som den utdaterte og aldrende ledelsen i Victoria’s Secret sin fantasiverden. Vår fantasi er mangfold og aksept for alle typer mennesker. Hvorfor kan dere ikke ta til dere denne fantasien, i stedet for å klinge til fortiden?

Alle tiltak monner

Om dere velger å lytte til de titusenvis av ungdommene som har stemt dere frem, kommer ikke alle disse til å våkne opp i morgen uten spiseforstyrrelser, psykiske lidelser og kroppspress. Dette er simepelthen ikke mulig å få til. Men alle tiltak monner. Vi må anerkjenne dette som et samfunnsproblem der alle har en rolle.

Vi bærer alle et ansvar for å fremme den verdenen vi ønsker å leve i. Da nytter ikke slike ansvarsfraskrivelser som Victoria’s Secret prøver å operere med.

