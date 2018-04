Jeg prøver som regel å ha et åpent sinn i de fleste debatter, men med en så ekstrem prisøkning på mitt eneste lørdagsgodteri, merkes en kokende irritasjon innenfra.

Pengene vokser ikke på trær når man er student, og man begynner å se på prislappene før man kjøper ting.

Må kutte trening

Derfor fikk jeg med meg prisøkningen på både matvarer og bompenger. Selv er jeg i god form, og jeg trener både kondisjon og styrke flere ganger i uken, men jeg liker også min ukentlige sjokoladeplate og Pepsi Max.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg skjønner at en sukkeravgift kan være bra både for Ola nordmann med diabetes type 2 og kontoen til Norge, når man har byggeprosjekter som øker en milliard eller to i pris nærmest over natten.

De argumentene ser jeg, og de er sterke. Men når prisøkningen på mitt årlige sjokoladeforbruk går fra 1300 kroner (25 kroner pr. Freia melkesjokolade) til 1924 kroner (37 kroner pr. plate), må jeg slutte tre-fire måneder på SiO Athletica for å holde samme årsbudsjett. Og da ser vi bort ifra Pepsi Maxen!

Så det gir jo den norske befolkningen en god unnskyldning for å sluntre unna noen måneder med trening.

Der er nok politikerne og jeg enige: Befolkningen trenger ikke det. Det var jo et av hovedargumentene for prisøkningen.

Banke på Stortingsdøren

Men et problem er jo bare en situasjon som må løses. Siden jeg er grådig og gjerne både vil trene hele året og ha mitt ukentlige sjokoladeinntak, fant jeg en løsning: den svenske nettsiden maxgodis.se.

Der kjøpte jeg i dag 13 Freia melkesjokoladeplater for 325 norske kroner med fri frakt. Disse platene tar altså turen ut fra Freias sjokoladefabrikk på Rodeløkka, fraktes til et lager i Sverige og kjøres deretter tilbake til min studentbolig midt i byen.

La oss ta et lite øyeblikk og prøve å fordøye den forrige setningen. Jeg trenger kanskje ikke poengtere at vi egentlig prøver å redusere CO2-utslippet i denne metropolen med prisøkning på flere bomstasjoner, som jo ser ut til å fungere!

Men når inntektene fra bomringen allikevel forventes å øke med 1,7 milliarder i 2019, er det vel svenskene som betaler den økningen? Da har vi jo råd til flere byggeprosjekter!

Siden jeg nå må bestille sjokolade fire ganger årlig for å opprettholde forbruket, ble jeg, mot formodning, positivt overrasket da det var mulig på bestillingen min å merke av checkboxen «Ta en liten omväg».

Og denne omveien skal tas helt til sjokoladeplaten min fås til den gamle prisen.

Varebilen, fra et sted over grensen, skal hver tredje måned banke på Stortingsdøren.

Bilen har digre skilt på begge sider: «Få Norsk Freia Melkesjokolade til ordinærpris, NOK 25! (Fri frakt från Sverige)». Så kjøres den rett ned i magen min.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les flere saker om sukkeravgiften her: