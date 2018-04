Saka om skildringa lærar Simon Malkenes hadde av ein klasse på Ulsrud skule 5. mars på Dagsnytt Atten, har fått stor merksemd. No har skulen starta granskingar etter at elevane i klassen følte seg trakka på.

Eg synest det er bekymringsfullt dersom ein lærar som vel å bruke ytringsfridommen sin og fortelje om problema med fritt skuleval, risikerer å miste jobben.

Styrt skuleval

Simon Malkenes snakkar om at fritt skuleval ikkje fungerer og brukar døme frå ein skuletime for å underbyggje dette. Det er ikkje å bruke elevane som verkemiddel, slik det blir hevda i innlegget deira i Aftenposten.

Nei, det er for å vise at det er store problem med inntakssystemet til vidaregåande skule og at ein treng endring.

For problemet med det frie skulevalet blir ofte at samansetninga av elevar på skulane blir uheldige.

Mange svake elevar hamnar på ein skule med dårlege søkjartal, og dei fleste sterke på ein skule der det er omvendt. Ved styrt skuleval ville ein fått klassar som det hadde vore betre både å vere lærar og elev i, og ein ville sloppe situasjonar som Malkenes beskriv.

Elevar på Ulsrud vidaregåande skule føler seg krenka og stigmatiserte. I eit innlegg dei skreiv i Aftenposten 8. april skriv dei: «Det er fint at lærer Simon Malkenes sier ifra om uro i klasserommet, men ikke bruk oss elever som virkemiddel».

Men korleis kan ein snakke om uro i klasserommet, utan å snakke om elevane? Er det læraren som lagar bråk, kanskje? Det er elevane som står bak dette bråket, og skildringa Malkenes har av denne eine timen, er med stort sannsyn dekkjande for mange av timane i dette faget.

Det har eg eigne erfaringar med: Eg går i VG2, og i den eine klassen min er situasjonen til dels lik den Malkenes skildrar. Her er ei oppsummering frå ein vanleg time:

A, B, C og D snakkar høgt saman. E og F sit på Facebook medan dei snakkar om alt anna enn faget. G, H og I har ikkje møtt opp til timen. J og K må hente bok, for den har dei sjølvsagt ikkje med til timen. Fire av 30 elevar jobbar, og me får ikkje konsentrert oss. Læraren hysjar, men blir ignorert.

Fungerer ikkje

Dømet mitt og dømet til Malkenes er berre to av fleire tusen døme, og dei viser det grunnleggjande problemet i mange vidaregåande skular: at fritt skuleval ikkje fungerer.

Men dette skal ikkje Malkenes få snakke om, for det at han har ytra seg, vil få konsekvensar for han. Skulen har nemleg «starta ein prosess», noko som kan føre til at han får ei munnleg åtvaring eller mistar jobben.

Er det verkeleg sånn at lærarar i den norske skulen ikkje har lov å fortelje om problema i ein klasse utan å risikere å få sparken?

I Noreg har me ytringsfridom, og det er denne Malkenes har nytta seg av i dette tilfellet. Han står fritt til å ta opp problem som dette utan at kjenslene til elevane, som er bakgrunnen for historia til Malkenes, skal få konsekvensar for han. Viss elevane føler seg krenka av skildringa av eiga oppførsel, er det faktisk dei som må skjerpe seg!

