Russetiden er rett rundt hjørnet, og noen har allerede dratt på seg russebuksene og er klare for sitt livs opplevelse.

For ett år siden var de fleste fra mitt årskull elleville, våryre og sprekkeferdige, klare for at russetiden skulle settes i gang.

Store deler av videregående var av mange brukt til å planlegge russetiden nøye, mange hadde jobbet hardt for å få råd og noen hadde allerede brukt titusenvis av kroner på russetiden. Noen hadde til og med planlagt siden ungdomsskolen.

Jeg, derimot, valgte å droppe hele russetiden.

Fulgte magefølelsen

Mange vil nok mene at det å stå over russetiden, er håpløst, at man da går glipp av sitt livs opplevelse og ikke minst mye sosialt.

For min del var det viktigere å følge magefølelsen enn strømmen, og magefølelsen min sa hele tiden at russetiden ikke var noe for meg.

På mange måter skulle jeg gjerne tøffet meg og sagt at jeg gjorde det for å vise at jeg står imot de dårlige verdiene og holdningene som mange russ representerer, men sannheten er at jeg gjorde det for meg selv.

Rett og slett fordi det ikke fristet! Det fristet ikke å bruke penger på noe jeg bare følte at jeg måtte, med grøftefyll og tusj i pannen.

Fortvil ikke!

På Facebook har jeg allerede lest om fortvilte foreldre og unge som føler seg utestengt fra russetiden, og ironisk nok valgte jeg å utestenge meg selv.

Samtidig vil jeg komme med en oppfordring til både fortvilte foreldre og unge som føler seg utestengt fordi de ikke er på den kuleste russebussen, fordi de det siste året ikke har gått rundt med like gensere som klassekameratene sine og fordi navnet deres ikke står bakpå.

Jeg mener oppriktig at det ikke er noe å henge med hodet av, verken som forelder eller som russ.

Du velger helt selv hvor du legger lista, og jeg vet at mye blir med forventingene. Russetiden kan være så mye mer enn å drikke seg dritings, ha grøftesex og ha tusj i fjeset. Ingen kritikk av det, men du velger faktisk selv om det er det du ønsker eller ikke.

Snart er det over

Om et par måneder er mye historie, og alle skal videre i tusen forskjellige retninger.

Personlig valgte jeg å gå min vei litt tidligere enn de andre, og jeg valgte å stå opp for meg selv og akseptere at russetiden ikke var noe jeg ønsket å engasjere meg i. Da jeg fortalte folk det for ett år siden, var det flere som sa at jeg kom til å angre.

Men faktisk er jeg ganske stolt over at jeg valgte å følge magefølelsen fremfor forventingene til alle andre. Man har faktisk alltid et valg!

Lykke til, alle russ! Kos dere MAX.

Innlegget ble først publisert på Martine Halvorsens blogg.

