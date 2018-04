Vi kommer oss ikke unna. Uansett hvor vi befinner oss, popper det opp retusjerte ansikter og tilnærmet perfekte kropper.

Reklamebransjen tjener fett på usikre sjeler som ønsker å se ut som dem på plakatene. Det reklameres for alt fra klær og sminke til kosmetiske inngrep.

Alle har de noe til felles. De ønsker å bruke din usikkerhet til å markedsføre sine produkter.

Ved å retusjere bildene sine og bruke modeller som fremmer et ensidig kjønnsideal, påvirkes ikke bare de unge og usikre. Det settes en standard for hvordan du skal se ut. Og det er nettopp dette vi trenger å lære om fra ung alder.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år

Vi trenger en advarsel

Barn og ungdom må undervises, ikke bare i sammensettingen av reklame, men om prosessen reklamen går gjennom og hvordan alt kan se perfekt ut med retusjering.

Da jeg gikk på ungdomsskolen og barneskolen, gikk norskundervisningen flere ganger innom reklame. Vi lærte hvordan reklame skal settes sammen for å påvirke mest mulig.

Farge, komposisjon, slagord og alt som hører til en reklame. Det eneste jeg ikke husker å ha lært noe om, er å stille meg kritisk til den retusjerte og manipulerte reklamen.

Privat

Det å stille seg kritisk til noe, innebærer selvfølgelig egen erfaring. Likevel, hvis fremtidige elever blir undervist i det, får de en liten «head’s up».

En advarsel om at alt som tilsynelatende virker perfekt, også har en bakside.

Aller helst skulle jeg ønske at undervisning om å stille seg kritisk til retusjert reklame ikke er nødvendig. At reklamene i fremtiden blir laget med hensyn til alles, men ikke minst barn og unges, psykiske helse. Men hvis ikke reklamebransjen tar videre grep, blir vi nødt til å gjøre det selv.

Alt bør merkes

Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press hadde i vinter og vår kampanjen Gullbarbie, som «premierer» den bedriften i Norge som er best til å få deg til å føle deg verst.

Rett etter at kleskjeden Bik Bok ble annonsert som vinner, vedtok Oslos bystyre å forby all retusjert og fotomanipulert reklame på kommunal eiendom med mindre den er tydelig merket. Det var en stor dag og ett skritt nærmere mål i kampen mot urealistiske reklamer.

Idealet er at reklamebransjen selv tar ansvaret og endrer måten de lager og manipulerer reklamene på.

Reklame er et medium som skal manipulere og overbevise deg. Helst til å kjøpe produktet, ikke til å tro at kroppen og utseendet ikke er bra nok. Det er ingen som ser ut som på plakatene, og de bak dem tjener på at ikke du gjør det heller.

Erika Brunner er selv aktiv i Press og deltok i årets Gullbarbie-kampanje.

