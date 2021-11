Reglene for å gi blod bærer preg av gamle fordommer

Daniel Lorentzen (19) Fylkesstyret, AUF Akershus

I dag 07:00

De aller fleste skeive menn har ikke hiv eller aids, skriver Daniel Lorentzen (19) i fylkesstyret til AUF Akershus.

Nå er det på tide å gi like rettigheter til alle.

Vi hører ofte at det er behov for nye blodgivere i Norge. Samtidig ekskluderer regelverket homofile menn fra å kunne gi blod. Er det ikke på høy tid å legge fra seg disse utdaterte fordommene mot homofile?

I 2016 bestemte Helsedirektoratet at menn som har sex med andre menn, skulle kunne gi blod fra 1. april 2017. Dette var et steg i riktig retning, men det ble satt en rekke betingelser som bærer preg av gamle fordommer.

Hiv og aids

Menn som har hatt sex med andre menn, må i dag vente i 12 måneder fra sist de hadde sex med en mann før de kan gi blod. Også menn som har en fast mannlig partner, må leve i sølibat i 12 måneder for å kunne gi blod.

Alt blodet som blir gitt til blodbanken, blir testet for flere sykdommer. Hiv er en av disse.

Folkehelseinstituttet anbefaler å teste seg for hiv seks uker etter tidspunktet man tror man er blitt smittet. Da er testen 90 prosent sikker. Til tross for dette har Helsedirektoratet valgt å sette sin grense på 12 måneder.

De aller fleste skeive menn har ikke hiv eller aids. Det siste noen trenger, er at staten viderefører fordommer som vi ser kan ha store konsekvenser for folk, selv i dag.

Like rettigheter

Arbeiderpartiet har lenge gått foran for skeives rettigheter. Da saken sist var oppe til behandling, stemte Ap for at forslaget om at homofile skulle kunne gi blod, så lenge de ikke hadde hatt sex med en annen mann de siste 12 månedene.

Nå er det på tide å ta dette helt i havn og gi like rettigheter til alle.

En endring i reglene for bloddonasjon vil være et tydelig signal fra staten om at de støtter alle legninger, og at menn som har sex med menn, ikke er noe å frykte.

Vi er nødt til å lytte til forskning og fornuft. Menn som har en fast mannlig partner, må kunne donere blod, og karantenetiden for menn som har sex med andre menn, må kortes ned drastisk eller fjernes helt.

