Det er på tide med tilleggspoeng for bibelskoler også

Emilie Louis Christensen (20) Sykepleierstudent

6 minutter siden

Hvis det er noen skoler som bør ha to tilleggspoeng, er det bibelskoler, skriver Emilie Louis Christensen (20).

Folkehøyskoleelever har fått tilleggspoeng siden 1996. Bibelskoleelever får ingen.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I dag har elever flere muligheter til å skaffe seg tilleggspoeng for opptak til høyere utdanning. Man får tilleggspoeng for å fullføre folkehøyskole, gjennomføre militære (eller siviltjeneste) eller å gå på fagskole eller høyskole.

Man kan også få kjønnspoeng og alderspoeng. Det er på høy tid at bibelskolene blir likestilt med de andre.

Når elever er ferdig med videregående, er et alternativt år et naturlig valg for mange. Står man da mellom å få tilleggspoeng eller ikke, vil valget ofte falle på førstnevnte.

Velges bort

Flere rektorer på bibelskoler har slått alarm om situasjonen. Ingunn Breistein, rektor på Ansgar Bibelskole, forteller til avisen Dagen at det at man ikke får to tilleggspoeng, kan være en årsak til at folk heller velger folkehøyskole.

Dette forteller også Thomas Wilhelmsen, som er rektor ved Acta Bibelskole i Stavanger, til avisen.

Hvis det er noen skoler som bør ha to tilleggspoeng, er det bibelskoler. Bibelskoler har et strengere og mer krevende faglig innhold enn det folkehøyskoler har.

Bibelskoler er blant annet pålagt å ha ulike oppgaver i løpet av året, og noen har kanskje også en eksamen på slutten av året.

Fakta Hva er bibelskoler? En skole hvor du kan lære mer om kristendommen ved hjelp av lesing og tolkning av bibelen.

Det finnes 20 bibelskoler i Norge.

I 2020 var det 877 elever på disse skolene. Kilde: Kristen Friskolers Forbund Vis mer

Liten støtte for endring

Under en partidebatt på en ungdomskonferanse i 2017 (Ungdommens Landsmøte på Ålgård) virket flertallet av partiene positive til tilleggspoeng for bibelskolene. Året etter fremmet KrF forslaget om tilleggspoeng i Stortinget, men fikk lite støtte fra de andre partiene.

Dette er på ingen måte kritikk mot folkehøyskoler. Men dersom mangel på tilleggspoeng gjør at folk velger bort bibelskole, vil det bryte med tanken om et likestilt studietilbud.

Bør likestilles

Utlendingsdirektoratet (UDI) bruker følgende formulering når de skal informere om hvordan man kan søke om studietillatelse i Norge: «du skal studere på høyskole/universitet/fagskole, ta tilleggsutdanning, gå på folkehøyskole, bibelskole eller videregående skole».

Her er altså bibelskole likestilt med folkehøyskole. Hvorfor gjør man ikke det samme når det gjelder tilleggspoeng?

Det vil være uheldig om noe så enkelt som tilleggspoeng gjorde at studentene valgte bort dette alternativet.

Bibelskoler har lang tradisjon i Norge. De formidler vesentlige sider ved vår kulturarv og gir realkompetanse som kan brukes i flere sammenhenger. Det vil være uheldig om noe så enkelt som tilleggspoeng gjorde at studentene valgte bort dette alternativet.

Skribenten er trainee i tankesmien Skaperkraft, men skriver her på vegne av seg selv.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen.

