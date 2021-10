Mange som gjør kjipe ting, ønsker bare å bli sett

Hvis mange føler seg usynlig, kan det være farlig for et samfunn, skriver Hedda Oven Halvorsen.

De som «sigger» bak skolen, er kanskje ikke så ulike dem som spiller håndball i idrettshallen.

Hedda Oven Halvorsen (19) Leder for Operasjon Dagsverk

Jeg kjenner ikke dere som leser dette, og dere kjenner ikke meg.

Kanskje hadde vi blitt venner om vi møttes.

Kanskje vi ikke hadde «viba» i det hele tatt.

Kanskje vi hadde gått rett forbi hverandre uten å smile.

Det er ikke så viktig. Det som er viktig, er at vi alle har noe å si og fortjener å bli lyttet til og sett uansett hvem vi er.

Det er ikke mulig å leve i verden uten å være en del av den. Vi er alle noens venner, naboer, instagramfølgere, kjærester, irritasjoner og lyspunkt i hverdagen, og vi eksisterer i relasjon til hverandre.

Du påvirker verden hver dag, enten det er med vilje eller ikke, og verden påvirker deg. Alt du gjør mot andre, og alt andre gjør mot deg, har noe å si.

Ønsker å bli sett

Det går ikke an å melde seg ut, selv om man kanskje skulle ønske det noen ganger. Det er ikke sånn at det å bli ignorert bare føles kjipt. Det er en av de verste følelsene som finnes.

Mange som gjør kjipe ting mot andre, ønsker bare å bli sett. Mange som konstant jager oppmerksomhet og bekreftelse, leter kanskje etter det samme.

Vi søker hele livet etter fellesskap å ta del i. Noen å klikke med og å føle tilhørighet til.

Fakta Operasjon Dagsverk En årlig solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom.

Mange elever jobber på OD-dagen for å tjene inn penger til årets formål. De som ikke jobber, har opplegg på skolen.

Det jobbes inn ca. 20 millioner kroner hvert år.

I år er OD-dagen 4. november. Vis mer

Vi skal ikke være for raske med å dømme dem som finner det på «feil» steder. De som sigger bak skolen, er kanskje ikke så ulike dem som spiller håndball i idrettshallen.

Ofte aksepterer vi den gjengen som aksepterer oss. Det å ha en gjeng å være en del av er en av de viktigste forutsetningene for et lykkelig og meningsfylt liv.

Farlig usynlighet

Å være usynlig er skikkelig fælt. Og hvis mange føler seg usynlig, kan det være farlig for et samfunn.

I mange gjengmiljøer i Sør-Afrika er bruk av vold en måte å bli lagt merke til på. Ingen kan overse de drøyeste gutta.

Gjør du noe forferdelig, blir du i det minste sett. I Sør-Afrika blir 57 mennesker drept hver eneste dag.

Sør-Afrika er også et av landene med størst forskjell på fattig og rik i hele verden. Noen få har masse penger, og mange har veldig lite.

Blir du født i et fattig område, er sjansene dine i livet helt annerledes enn hvis du blir født i et rikt område. Da er det lett å føle at du ikke er like verdifull som andre.

Fortjener å bli hørt

Følelsen av å være usynlig virker kanskje som et personlig problem for dem som føler på det, som noe som ikke er noen «big deal» i den store sammenhengen. Men de bitte små tingene henger ofte sammen med de store.

En verden hvor mange er usynlige, er en urettferdig verden. Du fortjener å bli sett og hørt like mye som alle andre.

Alle skal ha en plass her, og ingen fortjener å være her mer enn akkurat du. Uansett hvem du er.

Derfor handler årets Operasjon Dagsverk-prosjekt om akkurat dette. Det skal hjelpe ungdom i Sør-Afrika til å bli sett og hørt. For det handler jo om oss alle.

Vi er alle ungdom, og vår stemme er nødt til å telle hvis vi skal skape en mer rettferdig fremtid hvor alle blir inkludert.