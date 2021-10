Avkriminalisering må skje så raskt som mulig

Mathias Nikolai Berg (15) Styremedlem, Oslo Unge Venstre

51 minutter siden

Å sette folk bak lås og slå belaster også våre fengsler og er direkte sløseri av skattepengene, mener Mathias Nikolai Berg (15).

Den nye regjeringens ruspolitikk er ikke god nok.

I dag har vi ni partier og én liste på Stortinget, og alle har forskjellige meninger om rus og rusreformen. Det er som forventet.

I Hurdalsplattformen heter det at personer med rusavhengighet «skal møtes med hjelp og behandling istedenfor strafferettslige reaksjoner». Samtidig vil regjeringen gå imot en generell avkriminalisering av narkotika. Dette holder

ikke.

Det aller viktigste med rusreformen, som både Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte nei til, er å behandle, ikke å straffe. Straffemodellen har vist seg gang på gang ikke å fungere.

Tidskritisk problem

Oslo har 19 behandlingssteder for alkoholproblemer, rus- og avhengighetsrehabilitering. Ventetiden er mellom tre og 30 uker. Dette er rett og slett for dårlig, siden rusproblemer er definisjonen på et tidskritisk problem.

Rusreform skjer rundt i Europa. Når tar Norge opp tråden? Dette går for tregt, og avkriminalisering må skje raskt.

Rehabiliteringstilbudene må styrkes, og dette krever penger. Portugal-effekten er ekte! Å sette folk bak lås og slå belaster også våre fengsler og er direkte sløseri av skattepengene.

Frigjøre ressurser

Vi burde ikke bare avkriminalisere de mindre skadelige rusmidlene, men også legalisere. Når kunder kan sammenligne produkter i butikken enkelt og uten risiko for liv og helse, går kvaliteten på produktene opp.

Legalisering av de mindre skadelige rusmidlene og avkriminalisering av tyngre rusmidler vil hjelpe til oss til dette.

Det vil frigjøre ressurser fra blant annet politi og tollere. Disse ressursene burde bli brukt til å forebygge andre hardere typer kriminalitet.