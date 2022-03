Barn og unge deler nakenbilder, vold og narkotikabruk. Har du hørt om «expose»-kontoer?

Nora Bjørge 13 år

En rapport fra Kripos viser at unge deler grove videoer og bilder i lukkede grupper. Det er også blitt flere «expose»-kontoer.

Det hjelper ikke at voksne bare sier «ikke send nakenbilder, og ikke vær slemme mot hverandre».

Barn og unge i dag vokser opp i en digital hverdag med sosiale medier som tar helt overhånd. Plutselig er alle felles venner, og man «kjenner» alle ut fra et rykte eller at man har snappet litt.

Sosiale medier skaper et bilde av den perfekte kroppen og den perfekte livsstilen. De færreste klarer å oppnå alle disse kravene. Det gir usikkerhet og dårlig selvbilde.

I stedet for å dømme andre for sine handlinger må vi prøve å forstå hvorfor de gjør som de gjør. Det er for eksempel viktig å få frem hvorfor mange unge sender nakenbilder.

Ingen ønsker at bildene skal bli spredt, og ingen vil bli omtalt som «horer». Men sender dem likevel, fordi man på en eller annen måte ønsker en slags bekreftelse.

For ungdommer i dag har generelt utrolig mange forventninger og krav til hverandre og seg selv. Det skaper et enormt press.

Dessverre kan dette gi noen forferdelige konsekvenser.

«Expose»-trenden

Alle generasjoner gjør feil. Forskjellen er bare at i denne generasjonen blir alt dokumentert.

I fjor kom Kripos med en rapport om «exposed»-kontoer. På norsk vil «expose» si å avsløre eller utlevere. I «exposed»-gruppene postes grove bilder og videoer. Ofte er det bilder og videoer av ungdommer i alderen 13–16 år som blir lagt ut.

Det blir postet slåsskampvideoer, salg og bruk av narkotika, overgrep, sex og ulik

grad av nakenhet. For å få se dette innholdet må du enten gi en «shout out» eller selv sende inn noe grovt innhold til brukeren. Da kan du bli tatt med i en privat story hvor bilder og videoer av kanskje 50–60 ungdommer blir lagt ut hver dag.

«Expose» har vært en trend i flere år, men de siste årene har det tatt helt av. Brukere blir rapportert og fjernet, men dukker stadig opp med et annet brukernavn.

Det er vanskelig å få stoppet denne spredningen. Men hvis det hadde vært mulig å utestenge de som lager «expose»-brukere om og om igjen, tror jeg det kunne hjulpet mye. Hvis ikke vil det aldri ta slutt.

Ikke slett, men snakk om det

Spredning på nett kan gjøre at noen blir psykisk syke eller ikke tør å gå ut.

Samtidig som ofre kjemper imot, rapporterer og anmelder, er det noen som oppnår en slags status for å henge ut andre. Den holdningen må endres.

Å slette sosiale medier er ikke en god løsning. For det første fordi det er en såpass stor del av hverdagen til unge. I tillegg er barn og unge ekstremt nysgjerrige. Uansett om voksne sier «ikke send nakenbilder og ikke vær slemme mot hverandre», vil man teste ut ting. Mange skjønner ikke konsekvensene av handlingene de gjør der og da.

Det bør heller bli strengere retningslinjer og regler for appene, selv om de ikke er norske. Og for at vi virkelig skal forstå hvordan andre har det og konsekvensene av det man gjør, må vi faktisk høre historier.

Trakasseringen, kommentarene og mobbingen som delingen kan føre til, må komme frem. Slik kan vi lære – og handle annerledes.

