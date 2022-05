Provoserende at KrF-politikere kan reagere på denne sekken!

Natalie Omambac Gøperød Medlem av arbeidsutvalget, Østfold Unge Høyre

13. mai 2022 09:49 Sist oppdatert nå nettopp

Jeg synes dette er en fin måte å vise inkludering og mangfold på, skriver debattanten.

I et land hvor «jævla homo» er blant de mest brukte skjellsordene, er det bare fint med en slik sekk.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Troms og Finnmark fylkeskommune deler ut skolesekk til alle førsteklassinger. Til ære for at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert, har ryggsekken regnbuefarger på lokket.

Jeg synes dette er en fin måte å vise inkludering og mangfold på. Enkelte politikere fra Kristelig Folkeparti (KrF) derimot, reagerer på de nye sekkene.

I Nettavisen argumenter Karin Arnesen Hamnevoll (Alta KrF) og Truls Olufsen-Mehus (Hammerfest KrF) for at skolen skal være politisk nøytral. Men å stå opp for skeives rettigheter er en kamp alle skoler burde ta.

Viktig tiltak

Vi må lære de kommende generasjonene at det er greit å være den man vil. Dette burde de læres fra en så tidlig alder som mulig.

Man er aldri for ung til å lære om aksept og inkludering. Man kan være politisk nøytral og fortsatt stå for grunnleggende menneskerettigheter.

Man kan være politisk nøytral og fortsatt stå for grunnleggende menneskerettigheter

At politikere står åpent frem og sier at deres barn ikke skal bruke denne ryggsekken, er et klart bevis på at vi trenger den.

I et land hvor «jævla homo» er blant de mest brukte skjellsordene, er det bare fint at den nye skolesekken har en regnbue på lokket.

Lang vei å gå

Hamnevoll og Olufsen-Mehus skriver også at barn ikke burde bli brukt til å reklamere for den politiske ideologien designet står for. Denne «ideologien» er aksept, mangfold og inkludering. Dette er symbolikk som jeg mener er flott at barn har på sekken sin.

At en skolesekk med regnbuesymbol skaper så mye oppstyr, viser at vi fremdeles har en stor jobb å gjøre innen mangfold og likestilling.

Jeg er veldig glad for at Troms og Finnmark velger å bruke dette designet på de nye skolesekkene, og jeg håper virkelig at så mange skoler som mulig velger å bruke den.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!