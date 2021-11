Tenk på kondomet som et lite munnbind for penisen

Henrik Hansten Due (21) Medisinernes seksualopplysning

30 minutter siden

Sex skal være noe hyggelig og godt, ikke noe som sprer smitte, skriver Henrik Hansten Due (21) i MSO Oslo – Medisinernes seksualopplysning.

Heldigvis er det enormt mye lettere å beskytte seg mot klamydia enn mot korona.

Da Norge åpnet opp igjen i september etter 561 dager med restriksjoner, kom daværende helseminister Bent Høie (H) med en deilig nyhet for alle single: «One night stands» er lov igjen!

Endelig kunne man droppe munnbind og håndsprit. Man kan igjen dra ut på byen og ta med seg en flørt eller to hjem.

I en gledesrus av gjenopprettet nærkontakt kan man fort glemme smittevernregelen som fortsatt gjelder for sex med ny partner: Bruk kondom!

Klamydiaepidemien

Kanskje klarte man å unngå å bli syk under covid-19-pandemien, men hvis kondomet blir glemt, kan man fort bli en del av statistikken i den fremdeles herjende klamydiaepidemien.

Klamydia er den mest utbredte seksuelt overførbare sykdommen i Norge, og den er spesielt stor blant unge under 29 år. De utgjorde omtrent 85 prosent av de 28.446 registrerte tilfellene i 2019. Dessverre er dette er stort underestimat ettersom altfor få tester seg, og uvitende sprer infeksjonen videre.

Fakta Klamydia Klamydia er en infeksjon i kjønnsorganene som er forårsaket av bakterien Chlamydia trachomatis.

Du kan bli smittet av klamydia, eller smitte andre, når du har sex uten kondom.

Det har vært en stigende trend i antall diagnostiserte tilfeller med klamydiainfeksjon i Norge de siste årene frem mot toppåret 2019.

I 2020 ble det meldt 25.444 tilfeller. Det var en nedgang fra 2019, trolig som et resultat av koronatiltakene.

Norge har lenge vært på smittetoppen i Europa i antall klamydiatilfeller. Kilder: FHI/forskning.no/Helsenorge Vis mer

Som andre infeksjoner kan klamydia også gi ettervirkninger, og i ytterste konsekvens føre til ufrivillig infertilitet.

Inn på soverommet

For å hindre dette må noen smittevernregler til. Mange av dem kjenner vi allerede godt til etter en lang periode med pandemi, så la oss for all del ta det med disse inn på soverommet.

Under pandemien var vi unge veldig flinke til å opprettholde godt smittevern. Vi testet oss regelmessig enten vi kjente på symptomer eller ei, vi sa ifra til nærkontakter, og vi gikk i karantene.

For klamydia gjelder mye av det samme. Man skal teste seg enten man kjenner på noen symptomer eller ikke.

Det har seg faktisk slik at 60–80 prosent av klamydiasmittede ikke kjenner på noen klare symptomer. Derfor skal man alltid teste seg for kjønnssykdommer 14 dager etter ubeskyttet sex med ny partner.

Dette er like enkelt som å teste seg for covid-19. Det kan gjøres på nærmeste helsestasjon for ungdom, hos Sex og Samfunn eller hos fastlegen.

Lettere å beskytte seg

Blir du smittet med klamydia, er du også lovpålagt til å si ifra til alle du har hatt ubeskyttet sex med siden sist test. Dette kan fort bli en litt vanskeligere melding å sende.

Derfor behøver du ikke å gjøre dette selv. Klinikken eller legen kan gjøre det for deg anonymt. Har du fått påvist klamydia, må du også ha «sexkarantene».

Heldigvis er det enormt mye lettere å beskytte seg mot klamydia enn mot korona. Samfunnet behøver ikke å bruke enorme summer på å utvikle en vaksine, det eneste man behøver, er et kondom.

Tenk på det som et lite munnbind for penisen. Med dette munnbindet kan vi få tatt knekken på klamydiaepidemien også.

Man skal for all del kunne dra ut og ha så mange «one night stands» som man måtte ønske. Husk bare å ta med de gode smittevernrutinene inn på soverommet også. Sex skal være noe hyggelig og godt, ikke noe som sprer smitte.

