Skal Russland få ha en jernhånd over kraften som sendes ut i Europa?

Maria Munkhaug (18) Leder, Nordland Unge Høyre

Norsk gass har stor betydning for Europa som institusjon, mener Maria Munkhaug (18). Dette er prosessanlegget på Kårstø.

Norsk gass er viktigere enn noen gang.

Ikke siden 2014 har situasjonen i Ukraina vært mer alvorlig og anspent.

Konflikten handler blant annet om noe så simpelt som at Russland ikke vil at Ukraina skal få lov til å bestemme selv om de vil være medlem av Nato.

Det tilspisser seg

Russland eksporterer mellom 35 og 40 prosent av gassen i Europa. Norge ligger på annenplass når det kommer til gasseksport. Russland er blitt mistenkt for å bruke sin makt som energinasjon i et utenrikspolitisk spill.

Flere frykter at en økende spenning mellom Russland og vestlige land vil ende i en stans av gass fra Russland. Det kunne i verste fall ende med en situasjon der vi får en økonomisk krise, frosne europeere og rasjonering av strøm.

En russisk invasjon av Ukraina setter Europas gasstilgang i fare. Og Russland står klar ved grensen til Ukraina med mer enn 100.000 russiske soldater.

Ukraina er på randen av en humanitær krise. Ifølge FN har 3,4 millioner mennesker i Ukraina behov for humanitær hjelp og beskyttelse.

Gassdominans betyr makt

Vesten og Ukraina frykter at tilgangen på kraft kan bli brukt av Russland som en metode for å få det som de vil. Gassdominans betyr makt over helt vanlige folks hverdag og liv. Alt dette på grunn av at storebror Russland vil herske over lillebror Ukraina.

Maria Munkhaug (18) er leder for Nordland Unge Høyre.

FN virker ubrukelig i konflikten mellom Russland og Ukraina. Russland er dessverre et av landene som har vetorett i FNs sikkerhetsråd. Som fredsforhandler hjelper FN fint lite, så lenge Russland kan stemme ned alt de ikke liker.

Grunnleggende folkerettslige prinsipper står på spill. Så lenge antidemokratiske Russlands vetorett ødelegger i Sikkerhetsrådet, er et Nato-samarbeid en mulighet til å stå opp for demokratiske verdier i Europa.

Samarbeidet er ikke nødvendigvis helt perfekt, men et godt alternativ til å stå imot Russlands antidemokratiske regime.

Hvorfor norsk gass teller

En verden der antidemokratiske regimer bestemmer over energimarkedet, bør alltid unngås. Gasspolitikken Norge fører, kan ikke sees uavhengig av energisituasjonen i resten av Europa og verden.

Å stoppe norsk gass- og oljeindustri for å være et moralistisk forbilde for resten av verden er urealistisk.

I realiteten overlater vi makten til andre energinasjoner – som Russland. Spør du meg, vil jeg heller ha norsk, demokratisk gass enn russisk diktatur over Europas energimarked.

Klimadebatten i Norge ser sjelden utover nesetippen. Europas sikkerhet tjener på norsk gass. Norsk gass er ikke bare bra for norsk velferd, men bra for sikkerheten til resten av Europa. Det siste jeg vil, er at Russland skal ha en jernhånd over kraften som sendes ut i Europa.

Viktig for demokratiet

Forholdet mellom Ukraina og Russland er iskaldt.

Ingen vet helt sikkert hva som kommer til å skje i Europa. Energi og kraft er noe vi trenger hver dag, til stort sett alt vi gjør. Russlands makt som energinasjon er uheldig. De fremmer usikkerhet i Europa og går til krig mot land som ser en annen vei enn til sitt eget antidemokratiske regime.

Så lenge Russland fortsetter å bruke sin makt som gasseksportør feil, kommer europeiske familiers hjem til å være like iskalde som forholdet mellom Russland og Vesten.

Det er ingen garanti for at Russland ikke truer med dominans over energimarkedet igjen. I verste fall kan dette bli et vanlig virkemiddel i kampen for å forsvare antidemokratiske krefter. Norsk gass er derfor viktigere enn noen gang. Ikke bare for norsk velferd, men for Europa som institusjon.

