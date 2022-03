Derfor bør vi ikke innføre koronapass

Mia Briseid-Bødtker 16 år

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) hadde 22. februar fått inn 13.831 høringssvar på forslaget om vaksinepass. Høringsfristen går ut 4. mars.

Vi må ikke glemme demokratiet. Selv når vi desperat lengter etter frihet.

«Den som sover i demokratiet, vil våkne opp i diktaturet.»

Dette sitatet mener jeg dekker problemstillingen vi befinner oss i. Nå vil nemlig regjeringen innføre koronapass. Og det virker som ingen reagerer?

Koronasertifikatet er et ekstremt inngripende tiltak. Det kan ha konsekvenser for absolutt alle. Uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

Diskriminerende

Definisjonen for fullvaksinert endrer seg hele tiden. Pr. i dag er mennesker med to doser ikke lenger fullvaksinerte, ifølge EU. Om noen måneder kan du befinne deg i en situasjon hvor du mister rettighetene dine fordi du ikke har tatt siste dose.

Regjeringen ønsker rett og slett et digitalt pass som diskriminerer den delen av befolkningen som ikke er fullvaksinert. De som ikke er fullvaksinerte vil ikke kunne reise, delta på sosiale arrangementer eller bestemme over eget privatliv.

Virker dette kjent? Det er fordi det er blitt brukt i regimer vi ikke liker å sammenligne oss med.

Vaksinering skal være frivillig. Det en menneskerett. Artikkel to i menneskerettighetserklæringen sier nettopp dette: «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.» Tvangsvaksinering er ikke frivillig, det ligger i ordet.

Må bruke stemmen

Et koronapass er udemokratisk og bryter med flere lover. Blant annet sier grunnlovens paragraf 98 at «Alle skal være like for loven». Alle blir ikke like for loven hvis man mister rettigheter fordi man ikke er fullvaksinert. Om du vil vaksinere deg eller ikke, er kun opp til deg.

Akkurat nå foregår det en høring om dette. Helse- og omsorgsdepartementet har lagt frem et dokument som vil gjøre det mulig for staten å innføre koronapass i fremtiden. Jeg mener forslaget kan åpne for tvangsvaksinering, tvungen isolasjon og krav om vaksinering av små barn.

Nå handler det ikke lenger om å beskytte rettighetene til de som ikke ønsker å vaksinere seg. Det handler om å ta vare på demokratiet vårt. Hva om vi i fremtiden får myndigheter med mindre gode intensjoner for befolkningen?

Jeg mener et koronapass er starten på noe som kan bli et diktatur. Hvis vi vil ivareta et fritt og demokratisk land, er det på tide å protestere. Fristen for å uttale seg om høringen er i morgen 4. mars. Bruk stemmen din!

