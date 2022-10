Årets VM er større enn kun fotball. Nå må vi spille på lag.

Sara Ude Hasle Nestleder, Vestfold og Telemark Sosialistisk Ungdom

8 minutter siden

En demonstrant kom seg inn på banen før en Champions League-kamp mellom FC København og Manchester City i oktober.

Når TV 2 og NRK velger å sende kampene fra Qatar, havner ansvaret for boikott på deg og meg.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Det som skulle bli årets store begivenhet og en fotballfest uten like, VM i Qatar, er rett rundt hjørnet. Dessverre er ikke årets VM en fotballfest.

Årets VM-arrangør er et totalitært regime som blant annet bruker verdens største fotballarrangement som et teppe for å dekke over flere grove, gjennomgående brudd på menneskerettighetene. Derfor er det på tide med full boikott av VM i Qatar.

Menneskerettigheter

Da Qatar ble tildelt VM i 2022 av Fifa, kom det mange reaksjoner. Blant annet gikk kritikken på at landet manglet fotballkultur, og at det ville være for varmt å spille. Derfor er VM flyttet til november og desember i stedet for juni og juli, når VM tradisjonelt sett arrangeres. De 12 årene det har gått siden Qatar ble tildelt VM og frem til nå, er det begått flere alvorlige brudd på menneskerettighetene i landet.

Amnesty har for eksempel avdekket en rekke menneskerettighetsbrudd blant landets 2,6 millioner migrantarbeidere uten statsborgerskap. Ifølge en Amnesty-rapport arrow-outward-link og en artikkel i den britiske avisen The Guardian arrow-outward-link har tusenvis av migrantarbeidere dødd i Qatar i perioden 2010–2019. Fifa på sin side hevder at bare tre av dødsfallene kan knyttes arrow-outward-link direkte til bygging av stadioner og er arbeidsrelaterte.

21. juni 2021 stemte Norges Fotballforbund (NFF) nei til boikott. Likevel har landslaget, fotballtinget, NFF og særlig fotballpresident Lise Klaveness vært tydelige stemmer i kampen for menneskerettigheter i landet. Det skal de ha ros for.

Indirekte støtte

Når TV2 og NRK kjøper lisenser for å vise kamper fra Qatar, er de indirekte med på å støtte den undertrykkelsen og menneskerettighetsbruddene landet har påført migrantarbeiderne som har gjort VM mulig.

De er også indirekte med på å støtte Qatar som regime – et regime som også bryter menneskerettigheter på andre plan. Blant annet kan homofili bli straffet med opptil syv års fengsel. arrow-outward-link

Debatten om boikott og hvem som har ansvaret, er vanskelig. For hvem er det som egentlig har ansvaret for en total boikott? Er det TV-kanalene som kjøper lisenser, Fifa, NFF, eller du og jeg?

Seernes ansvar

For når Amnesty arrow-outward-link leverer rapport på rapport om flere grove menneskerettighetsbrudd i landet, når journalister fra NRK arresteres arrow-outward-link når de prøver å lage en reportasje, og dialog ikke fører frem, da er faktisk boikott det eneste alternativet som står igjen.

Og når TV 2 og NRK likevel velger å sende kampene, så havner også ansvaret for boikott på deg og meg. Det betyr svart skjerm når kampene spilles.

Hvor tydelig er ditt standpunkt i kampen mot diskriminering og undertrykking? Fotball-VM er mye større enn kun fotball, og nå må vi spille på lag for en boikott av hele fotball-VM i Qatar.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken.