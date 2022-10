Stipendkutt rammer vanlige utenlandsstudenter mest

Steffen Tvedt Brekke (20) Student, Nederland

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) legger opp til en isolasjonistisk linje, skriver debattanten. Han studerer ved Leiden University College The Hague.

Regjeringen forlater prinsippet om at alle skal ha lik tilgang til utdanning.

Regjeringen nedprioriterer vanlige norske utenlandsstudenter i sitt forslag til statsbudsjett. Forslaget om å kutte i stipenddekningen av skolepenger arrow-outward-link fra 70 til 40 prosent gjør det vanskeligere, om ikke umulig, for mange unge å ta master- og doktorgrad utenfor Norden. Regjeringen vil også kutte bachelorstudentenes støtte fra 50 til 40 prosent.

Kuttet vil ikke være et hinder for de som fortsatt har råd til å studere i utlandet. Det vil bare fjerne muligheten til dem som ikke har det.

Øker forskjeller

Regjeringen som kjemper mot Forskjells-Norge, velger her å øke forskjellene. Færre vil få råd til å studere i utlandet, og mange av de som fremdeles har råd, vil slite mer med å nedbetale studielånet. Regjeringen burde heller gi flere muligheten til å velge hvor de vil studere, ikke fjerne den for mange.

Jeg blir selv rammet av kuttet. Studielånet mitt blir høyere enn ventet. Sjansene for å ta en mastergrad utenfor Norden er borte. Det er vanlige norske studenter som rammes. De foreslåtte kuttene vil føre til et skille. Ikke bare et økonomisk skille, men også et kunnskapsskille.

En linje som isolerer

Det er ikke nødvendigvis høyere kvalitet på utdanningen i utlandet, men å studere i et annet land gir unike muligheter til å se verden fra andres perspektiv, bygge forståelse og knytte bånd mellom ulike kulturer.

I en stadig mer splittet verden er det viktigere enn noen gang at alle har lik tilgang til utveksling av ideer.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) legger opp til en isolasjonistisk linje ved å ta bort studenters mulighet til å studere i utlandet. En linje som ser bort fra idéutveksling og lærdom. En linje som svekker vanlige studenters muligheter.

