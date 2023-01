Andrew Tate og fansen hans har misforstått

17.01.2023 19:30

Andrew Tate (t.v.) og broren Tristan (t.h.) ankommer retten i Bucuresti i Romania 10. januar. De ble arrestert av rumensk politi i desember. De er mistenkt for trafficking og overgrep.

Konsekvensene av Tates retorikk er merkbare. Jeg ser det på skolen, og jeg ser det på Tiktok.

«FREE TOP G. »«Free Tate!» «Han er uskyldig.» Slike kommentarer finner man ofte under videoer av Andrew Tate på sosiale medier.

Arrestasjonen av mediefigur Andrew Tate har skapt utallige medieoppslag og ekstreme reaksjoner blant flere av hans følgere. Konsekvensene av at Tate er en så god retoriker, er merkbare. Jeg ser det på skolen, jeg ser det på Sats, og jeg ser det på Tiktok.

Guttegjenger med Tate-merch som på videoer på sosiale medier skriker «feminazi» til feminister. Ekkokamre på Tiktok med videoer av menn som latterligjør moderne feminisme og kvinner som står for den, i podkastene sine. Tiktok-videoer som sammeligner kvinner med hester i staller.

Det finnes ikke tvil: Kvinnesynet er endret i øynene til flere unge Andrew Tate-fans.

Fakta Andrew Tate Amerikansk-britisk influencer og tidligere verdensmester i kickboksing.

Har flørtet med ytterste høyrefløy i USA og Storbritannia.

I videoer på Tiktok har han blant annet sagt at kvinner tilhører menn og bør holde seg hjemme. Noen av videoene skal ha blitt sett flere milliarder ganger.

Flere sosiale medier har fjernet Tates kontoer, men han fikk tilbake Twitter-kontoen sin etter at selskapet ble kjøpt av Elon Musk. Her har han 3,4 millioner følgere.

I desember ble han og broren Tristan arrestert av rumensk politi og varetektsfengslet i 30 dager, mistenkt for trafficking og overgrep. Vis mer

Kan påvirkes ubevisst

Mange følger Tate kun for underholdning, men for meg er det tydelig at det har hatt en innvirkning på flere gutter, også på noen av dem som begynte å følge ham av nysgjerrighet. Endring i holdninger kan skje ubevisst.

«Gutta-miljøet» knyttet til Tate sirkler rundt store muskler, mye penger og et stort ego. Mange influensere med slike budskap har ledet unge gutter til å tro at livet som kvinne er enkelt. De blir presentert for fakta som at flest menn tar selvmord hvert år, at det er flest menn som er innsatt i fengsel, og at flere menn opplever utenforskap. Problemet er at mange bruker disse faktaene som argumenter for å avfeie moderne feminisme.

Mine erfaringer tilsier at dette har fått mange, også norske, gutter til å bagatellisere dagens diskriminering av kvinner og de utfordringene som kvinner står overfor.

Motstridende effekt

Feminismen har endret seg. Den handler ikke lenger om juridiske forskjeller, men om de sosiale ulikhetene mellom kjønnene. Som å føle seg trygg når man går bortover gaten. Å kjenne på stigma og kultur knyttet til alderdom. Å kunne utrykke seksualitet fritt uten å bli stemplet som hore.

Den nye bølgen av hypermaskulinitet gjør mange unge gutter blinde fra å se at det fortsatt er vanskelig å være kvinne på mange områder. I dagens sosiale klima er det utrolig farlig å stemple feminisme som undertrykkelse av menn.

Behovet for psykisk helsehjelp blant menn er betydelig. Sårbarhet og følelser er utfordrende og stigmatiserte temaer blant unge mange gutter. Å kunne uttrykke følelser fritt uten å bli sett på som svak er en av dagens største likestillingskamper.

Mange som er aktive i Tate-miljøet på sosiale medier, er opptatt av disse sakene, for eksempel ved å trekke frem at selvmordstallene er høyere blant menn enn kvinner. Men dette kommer altså fra en bevegelse som er kjent for å ha fokus på tradisjonelle kjønnsroller, undertrykkelse av følelser og at man skal «be a man». For meg virker dette hyklersk.

Virker som om skillet har økt

Det er tydelig at den hypermaskuline bevegelsen neppe er til fordel for noen av kjønnene. Når forbildet til gutter på min alder er den fiktive seriemorderen Patrick Bateman, som drepte prostituerte og uteliggere i filmen «American Psycho», er det noe galt.

Slik jeg ser det, har Tate og lignende influensere skapt en boble der moderne feminisme blir latterliggjort i så stor grad at jeg kan se en forandring i flere gutters holdninger. Flere gutter har over natta gått fra vanlig oppførsel mot kvinner til å sette «the boys» og menn på en pidestall, samtidig som de fremmedgjør kvinner i mye større grad enn tidligere.

Jeg vil presisere at Tate også har mye positivt å komme med, for eksempel når det kommer til arbeidsmoral og negativitet til «Vape» (elektronisk dampsigarett, red.anm). Men det mange unge gutter tar ut fra det han sier, er skadelig for både kvinner og dem selv.

Tates holdninger til mannsrollen skaper altfor mye press på guttene som må leve opp til disse rollene. I tillegg revererserer det likestillingskampen.

Den moderne feminisme er misforstått blant mange. Enhver som kaller seg feminist, står for likhet mellom kjønnene, altså kvinner og menn. En som ikke tar utgangspunkt i det, har heller ikke grunnlag til å kritisere den.

