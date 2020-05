28. april skrev Håkon Snortheim fra Unge Høyre et innlegg i Si ;D der han kaller nye E18 for et kollektivprosjekt. Det virker ikke som at han har fått med seg realiteten i forhandlingene.

Hadde det vært et kollektivprosjekt, ville vi selvsagt heiet det frem, men det er dessverre ikke realiteten.

En myte

Nye E18 slik Høyre ønsker seg, er et klimaverstingsprosjekt uten sidestykke.

Utbyggingen av ny E18 er et gigantisk skritt i feil retning, også for Høyre, som faktisk ønsker å nå klima- og trafikkmålene de selv har satt seg. La dette være tydelig: E18 er ikke et klimaprosjekt. Dette vil føre til vekst i biltrafikken, høyere utslipp av klimagasser, skyhøye bomregninger for bilistene og enda mer kø, kork og kaos.

Snortheim argumenterer med at E18 vil øke fremkommeligheten, men der tar han feil. Unge Høyre lærer tydeligvis aldri av historien. En utbredt myte er at mer vei letter på biltrafikken. Dette har vi allerede testet ut flere steder i Norge. Vi har allerede prøvd å øke kapasiteten på trafikkerte veier, resultatet ble flere biler og mer kø.

Kjære Unge Høyre, mattestykket er enkelt:

vei + mer vei = flere biler og mer kø.

Trafikkforskerne er enige med oss, nå er det på tide at Høyre også hører på dem.

Privat

Gi bussene eget kollektivfelt

Byrådet i Oslo har lagt frem et forslag om heller å gi bussene egne kollektivfelt på dagens E18. Hvis Høyre faktisk hadde ment at E18 var et kollektivprosjekt, hadde de sagt ja til dette. Overraskende nok, sier de nei.

Jeg prøver å holde motet oppe for Høyres klimapolitikk, men gang på gang beviser de hvor uaktuelle de er som en samarbeidspartner for oss.

I Snortheims innlegg skriver han at vår ambisiøse klimapolitikk er pervers. Dette sier mye mer om Unge Høyre, enn det gjør om oss. Ja, vi tar klimamålene på alvor, vi tar jordens tålegrenser på alvor.

Hvis Unge Høyre mener det er perverst, så får de bare mene det.

