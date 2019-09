Jeg er 21 år gammel, og jeg er stolt over å si at Greta Thunberg (16) var gnisten bak klimaengasjementet som har vokst i meg og mange andre ungdommer den siste tiden.

Hvorfor er det slik? Blant annet fordi Thunberg snakker fra hjertet og henviser til reelle fakta som gir grunn til bekymring.

Antageligvis er flere enige i det VG-kommentator Anders Giæver sier om at en så ung person skal slippe å bære all vår fremtidsangst på sine skuldre, men løsningen er ikke vanskelig å få til.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Særlig ikke hvis alle de internasjonale lederne kommer med gode konkrete tiltak og ikke minst tar til motmæle når andre ledere ikke er bekymret for vår tids største utfordring, nemlig klimakrisen.

Men da holder det ikke bare at Erna Solberg går ut og sier at Trump bør la være å sjikanere Thunberg. Når en 16-år gammel jente prøver å gjøre verden til et bedre sted, møter hun angrep fra nærmest alle kanter. Det er også bekymringsfullt. Dette skal alle reagere på!

Minner om fotballag

Fiendtlighet er tydeligvis en stor mote i klimadebatten. Det minner meg ofte om fotballaget mitt på barneskolen. Der kom vi ofte med fornærmelser mot andre lag under kamp. Først i etterkant gikk det opp for meg at krefter utenfor hadde satt oss opp mot hverandre og bygd konflikt, og at vi egentlig ikke var så forskjellige. Det samme kan vi si om klimakrisen.

Den gode nyheten er vel at det finnes måter å bryte ned slike konflikter på. For nøkkelen er ikke unngå konflikt, men å bli enige om hvordan man kan løse den. En måte for å få meningsmotstandere til å slutte å demonisere hverandre vil være å introdusere dem for mennesker de er uenige med.

Jeg har selv møtt flere mennesker som er uenige i mine klimastandpunkter, men alle samtalene har til syvende og sist gått fint. Fordi man gjennom dialog blant annet kan bygge opp en større forståelse for hverandre.

Konflikten kan dempes

Derfor trenger vi flere politikere over hele verden som gjerne må krangle om politiske saker, men som til syvende og sist samarbeider for å sette klima på dagsordenen og komme med gode konkrete tiltak – én gang for alle.

Politikere verden over har erklært kriger mot for eksempel fattigdom, overvekt og terror. Dette var og er vanskelige problemer uten enkle løsninger, men likevel går det langt bedre flere på flere områder takket være krigen politikere har erklært.

Sammen kan vi få til det samme med klimakrisen, men kun hvis vi jobber som et lag uten å rakke ned på hverandre. For det er ikke bare snakk om fremtiden til oss unge, men oss alle.

