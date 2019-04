Kjære Freia. Hvert år venter jeg i spenning på at påskeeggene deres kommer i butikk. Og påske etter påske skuffer dere meg. Det står fremdeles palmeolje i ingredienslisten på baksiden av kartongen.

Dere har prøvd å late som ingenting. Dere har bablet om at «palmeoljen inneholder mindre mettet fett» og «palmeolje er mer effektivt». Talsperson for Freia sjokoladene, Karin Senning, sier at Freia fokuserer på å gjøre produksjonen av palmeoljen mer bærekraftig. Men det er tomme løfter, og ikke minst dobbeltmoralsk.

Privat

Palmeolje er en versting

For tre uker siden sto 40 000 barn i Norge og sa klart ifra om at vi må prioritere kloden vår fremfor kortsiktig profitt. Kjære Freia, jeg blir kvalm av produksjonen, verdiene og produktene deres.

Regnskogfondet sier at palmeolje er en av de største grunnene til at regnskogen forsvinner. Så si meg, hvordan kan man noen gang gjøre en produksjon som går ut på å hugge og brenne ned regnskogen bærekraftig?

Fakta: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Dere sammenligner dere selv med miljøorganisasjoner som Greenpeace og WWF. Når de ber oss droppe produkter med palmeolje, ser dere ikke at dere mister deres egen troverdighet?

I løpet av året 2009 ble det solgt syv millioner enkelt egg. Dette var for ti år siden. Dere har ikke forbedret dere, jeg tror ikke engang dere har prøvd. Dere har til og med laget en ny versjon med Oreo med den samme bruken av palmeolje. Tusenvis av dyre- og plantearter blir utryddet hvert år og skog blir borte, for kortsiktig profitt.

Verdiløse påskeegg

Har dere bare ignorert alle de grusomme bildene av nedbrent regnskog og nyhetene om økende CO₂-nivå i atmosfæren? Dere skal ikke prioritere å opprettholde teksturen og smaken på noen verdiløse sjokoladeegg, når dyr, planter og mennesker mister livsgrunnlaget sitt.

Freia, selskapet deres er historisk norsk, og dere har ufattelig mye påvirkningskraft på markedet. Jeg skjønner virkelig ikke hvordan dere år etter år kan selge sjokoladeeggene med palmeolje.

Nå er det nok

Hvorfor fortsetter dere å bruke palmeolje når dere vet veldig godt selv hva slags konsekvenser det har for miljøet? Som en stor aktør, så har dere et enormt ansvar for å gjøre det rette. For å være et forbilde.

Dere har dere latt denne ballen rulle for lenge. Verden går fremover, men det gjør ikke sjokoladeeggene deres. Mens mange andre selskaper har kuttet ut palmeolje, tråkker dere rundt i det samme gamle sporet.

