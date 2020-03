Kampen for forståelse for psykiske problemer har kommet utrolig langt, men det gjelder dessverre ikke for alle psykiske problemer. Har du for eksempel angst eller depresjon, blir du møtt med forståelse. Jeg får derimot høre: «Alle blir sint. Du må bare lære deg å takle det.»

Arrogant og lite hjelpsom

Jeg har sinneproblemer og har fått hjelp for dette i flere år. Likevel møter jeg slike fraser. Ikke bare er det en arrogant kommentar, men den er også lite hjelpsom.

Hadde det bare vært å bestemme seg for å «takle det», hadde jeg ikke trengt å gå til psykolog eller ta medisiner.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vi har klart å slutte å fortelle personer med depresjon at de «bare bør slutte å være så negative», hvorfor skal vi behandle liknende problemer så annerledes?

«Hissige, men søte»

Det virker også som det er stor forskjell på kjønn. Jenter som har sinneproblemer, blir ofte snakket om som «hissige, men søte». Dersom du er gutt, er ordbruken en helt annen. Da blir man sett på som farlig, uintelligent og som en aspirerende kriminell. Det er ikke rom for at jeg skal kunne ha sinneproblemer samtidig som jeg gjør det bra på skolen og soaialt.

Jeg har opplevd trakassering og trusler på grunn av problemene mine. Folk har spredd rykter og aktivt gått inn for å gjøre livet mitt vanskelig. Det virker som de tror jeg har valgt å ha disse problemene. Forstår de ikke at disse mentale problemene er straff nok i seg selv?

Jeg håper vi klarer å ha en mer inkluderende samtale om mental helse. Vi må ikke bare snakke om depresjon og angst. Det er på tide at vi tør å snakke om gutters psykiske helse.

Vi må prøve å forstå guttene, ikke utestenge dem.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.