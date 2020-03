Hver femte innbygger i Oslo er under 18 år. FNs barnekonvensjon gir alle barn og unge rett på å si sin mening og bli tatt på alvor. En av få muligheter vi har til å påvirke Oslos politikk, uavhengig av parti, er gjennom Sentralt Ungdomsråd. Loven sier at disse høringsorganene skal likestilles. Men blir det fulgt opp?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vi blir forskjellsbehandlet

SUR svarer på høringssaker, gir råd og innspill og følger opp sakene fra Ungdommens bystyremøte (UBM), som er byens største medvirkningsarena for unge. Denne medvirkningen er viktig for demokratiet, men svekkes siden mulighetene våre begrenses ved at Oslo kommune drastisk nedprioriterer eget ungdomsråd i forhold til de andre rådene.

Forskjellen på de ulike rådene i Oslo, som er viktige fordi de skal sikre ulike grupper som ellers er i fare for å ikke bli hørt i politikken, er at vi får sekretariatshjelp fra kommunens ansatte. Dette er bra fordi i SUR kan vi ha medlemmer helt ned i barneskolealder, og vi har naturlig nok et større og annet behov for oppfølgning.

Av denne grunnen blir vi straffet av Oslobyrådet.

Privat

Når vi har brukt opp de midlene vi får av Oslo kommune på sekretærhjelp, står vi igjen med 100.000 kroner til alt vi skal gjøre i løpet av året. Det er en halv million mindre enn det de andre rådene i Oslo får, som ved siden av dette får sekretærer betalt av kommunen. Disse pengene skal dekke alt fra mat under prosjekter til deltakelse på konferanser til reisekostnader.

På tide å skjerpe seg

Det er helt idiotisk at vi får så lite å spille på. Medlemmene i ungdomsrådet har rett på møtegodtgjørelse og tilstrekkelig sekretariatshjelp.

Hva står i veien for at Oslo kommune skal ønske å likestille rådene sine som skal sikre et representativt demokrati?

Og hvorfor henger ikke budsjettet til byrådet sammen med deres egen byrådserklæring?

Det er på tide å skjerpe seg og prioritere barn og unge.

