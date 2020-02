Vi har de siste årene blitt flinkere til å erkjenne at influensere er forbilder for mange. Vi snakker mye om at de må ta ansvar for hvilke holdninger de har i henhold til kropp og utseende. Det er et stort fremskritt, men jeg savner at vi også snakker litt om at de fronter et overforbruk.

Et overforbruk av nye klær, ny sminke og nytt interiør.

Nytt av alt, hele tiden. Kjøp, kjøp, kjøp.

Det er heldigvis blitt trendy å være opptatt av klima, og mange av dagens influensere snakker varmt om at vi bør spise mindre kjøtt og fly mindre.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Større press

Da er det et paradoks at neste video de ligger ut, er en såkalt «haul» med tre nye bluser, to kjoler og fem par nye sko. Dette legger de ut gjerne én gang i uken, sammen med en rabattkode på 15 prosent på slutten av videoen som varer frem til fredag.

De fronter et vanvittig overforbruk som er klimafiendtlig, som skaper et vanvittig kjøpepress, og som de færreste har råd til. Det er ingen som trenger å kjøpe nye klær hver uke, men influensere får det til å virke sånn.

Dette er baksiden med at influensere er markedets nye reklameplakater. Det skaper et enda større press fordi jenter helt ned i 14-årsalderen gjerne vil være som dem. Problemet er at de i mange tilfeller får det til å se normalt ut at vi skal måtte handle hele tiden.

Privat

Behandle klærne bedre

Hver nordmenn har i gjennomsnitt 359 plagg i skapet, hvor 1 av 5 er ubrukte. Vi må begynne å tenke nytt om klær, og alle påvirkere bør være med på dugnaden.

Jeg tror vi kommer langt hvis vi begynner å behandle klærne våre bedre. Ikke vaske på høyest mulige grader hele tiden, kjøpe plagg vi vet vi kommer til å ha lenge og bruke mye. Vi bør bli enda flinkere til å bytte med venner, selge unna eller gi bort til veldedige organisasjoner som trenger de mer enn oss.

Vi har allerede kommet langt, men all den tiden så mange fremdeles får tjene seg rike på å prakke på oss alt vi bør gå ut og kjøpe, mener jeg at veien fremdeles er ganske lang å gå.

Mer enn rabattkoder

Grensen for hva influensere og bloggere har lov til å dele, har etter tid blitt satt ved at de ikke bør reklamere for kosmetiske inngrep og ikke dele ut tilhørende rabattkoder. Men presset blant unge jenter og gutter handler om mye mer enn det.

Så lenge man har makten til å påvirke, bør den også brukes mer fornuftig. Her har influensere en lang vei å gå.

