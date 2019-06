Leder for Grønn Ungdom i Sunnfjord, Sigrid Aanestad Moltumyr, viser i sitt Si ;D-innlegg 23. juni at partiet hennes ikke tar hensyn til at det er oss vanlige nordmenn som skal omstille oss på grunn av klimakrisen.

Moltumyr hevder at kvotemarkedet som Grønn Ungdom foreslår, med to flyturer per person i året, ikke begrenser bevegelsesfriheten, bare forurensningsfriheten.

Jeg er helt enig i at forslaget begrenser forurensningsfriheten, men å påstå at et slikt forslag ikke begrenser bevegelsesfriheten, er navlebeskuelse på sitt beste.

Demokratisk problem

Hvordan en begrensning på to flyreiser i året ikke begrenser bevegelsesfriheten for befolkningen i Nord-Norge, hvor jeg selv kommer fra, har jeg vanskeligheter med å se.

Med to tilgjengelige flyreiser i året blir det som student i Trondheim et spørsmål om hvorvidt jeg ønsker å besøke familien min til sommeren eller julaften.

Moltumyr er videre uenig i at dette rammer lav- og middelklassen, og jeg lurer på hvordan hun kan mene dette? Det er da ingen tvil om at menneskene som reiser mest med fly i Norge i dag, har midlene til å fly selv om de må kjøpe kvoter.

Privat

I sin lengste utstrekning kan dette bli et demokratisk problem, da det å få være med på å påvirke viktige beslutninger fra sentralt hold i Oslo blir en ressurs kun de rikeste får tilgang til.

Lite gjennomtenkt

Grønn Ungdom er likevel åpne for å gjøre unntak for dem som «bor i distriktene», men hverken i leserinnlegget til Moltumyr eller i intervjuene talsperson Hulda Holtvedt har gjort, kommer det frem hvordan dette konkret skal løses.

Nord for Bodø stasjon ligger et ganske stort «distrikt», i form av resten av Nord-Norge med det kommende storfylket Troms og Finnmark, som forøvrig er Norges desidert største fylke.

Med et så altomfattende forslag som en flykvote på to turer i året er, mener jeg det praktiske burde være avklart på forhånd. Vi er tross alt mange nord for Bodø som ville blitt rammet sterkest, og som er nødt til å vite hvordan hverdagen hadde sett ut om Grønn Ungdom hadde bestemt.

Hva blir planen her når moderpartiet ikke engang bekrefter at de kommer til å bygge Nord-Norgebanen? Har Grønn Ungdom egentlig tenkt lenger nord enn Sinsenkrysset?

Virkelighetssjekk

Moltumyr er tydelig på at vi ikke har tid til å vente i ti eller 20 år med å kutte utslipp, og her er jeg helt enig med henne. Heldigvis er tiltakene allerede godt på vei, noe administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen, bekrefter når han sier at elfly er klare fra produsentene før 2024.

Foruten om en rekke konkrete klimatiltak har Venstre vært tydelige på at det å legge til rette for å få de nye flyene raskt inn i kortbanenettet i Nord-Norge, er helt essensielt.

For Grønn Ungdom sin del tror jeg det er nødvendig med en påminnelse om at det er vanlige mennesker som påvirkes av klimatiltakene i Norge, og det er disse menneskene som må tilpasse seg en ny hverdag.

Det skal lønne seg å være miljøvennlig, men det skal være mulig å leve i Norge. Akkurat her tror jeg Moltumyr og ungdomspartiet har behov for en virkelighetssjekk.

