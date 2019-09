De siste dagene har jeg sett Ulrikke Falchs dokumentarserie F-ordet. I løpet av 30 dager prøver hun å få alle elevene på Mysen videregående skole til å kalle seg for feminister. Jeg sitter igjen litt sjokkert.

Jeg ble overrasket over hvor få som var villige til å kalle seg feminist. Hvorfor er det sånn?

Feminisme og mannehat

Hvis noen hadde spurt meg om jeg var feminist, hadde jeg sagt ja uten å nøle. For meg er det innlysende at feminisme handler om likestilling mellom alle kjønn.

Men etter første dag på Mysen videregående skole var bare 183 av 900 elever villige til å kalle seg feminist. De aller fleste svarte derimot at de står for likestilling, og at det ikke er noen grunn til at en mann skal være en bedre leder enn en kvinne.

Likevel skiller de mellom dette og feminisme.

Mange tenker at feminisme er synonymt med mannehat eller et ønske om å undertrykke menn. At vi som kaller oss feminister, har både voldsomme holdninger og gjør ekstreme handlinger. Stort sett stemmer ikke dette.

Definisjonen på feminisme er «teorien om politisk, økonomisk og sosial likhet blant kjønnene». Grunnen til at feminisme ofte sidestilles med å favorisere kvinner, er at statistikk viser at kvinner er underlegne i dagens samfunn.

En lang vei å gå

Mange har en oppfatning av at vi har likestilling i Norge i dag. I teorien stemmer det. Loven sier at det ikke er lov å forskjellsbehandle på bakgrunn av kjønn. I praksis har vi fortsatt en lang vei å gå.

I 2017 var syv av ti ledere i privat sektor menn, ifølge SSB. 98 prosent av alle bygningsarbeidere var menn, og innenfor helse- og omsorgsyrkene er 83 prosent kvinner. Dette er tall som må endres. Å ville endre kjønnsnormene i samfunnet, er nettopp det feminisme er.

Privat

Vi må sette mer fokus på feminisme. Serien viser at vi ungdommer får altfor lite informasjon om dette temaet. Likestilling er noe av det viktigste i et moderne samfunn, men realiteten er at det er altfor mange misoppfatninger om hva feminisme er. Fokuset må rettes mot å gi unge informasjon om temaet, spesielt i skolen.

Ingen feminister er like

Det skal sies at vi feminister heller ikke er like. Noen er mer utagerende enn andre og er lite villige til å høre andres meninger. Men jeg står for det samme som de fleste andre offentlige feminister. Jeg står for lik behandling av alle kjønn. Jeg står for at alle skal ha de samme rettighetene og mulighetene.

Jeg står for likestilling. Jeg er feminist.

