Situasjonen for barna i Moria er ikke et problem vi kan velge å involvere oss i eller ikke. Det er et resultat av vår politikk, og derfor er det vårt moralske ansvar å handle. Dette glemmer regjeringen når de enda en gang utsetter behandlingen av saken.

Katastrofale konsekvenser

Oppropet om å evakuere barna fra Moria har rukket å bli over én måned gammelt nå. Leger Uten Grenser, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og en rekke andre humanitære organisasjoner har slått alarm over de katastrofale konsekvensene av at koronaviruset treffer leiren.

Det er ikke ofte man står overfor like akutte kriser som denne pandemien. Det er nemlig ingenting vi kan gjøre for å forhindre det.

Kanskje det er derfor regjeringen ikke klarer å handle?

Tiden renner ut!

Andre land har skjønt at dette er ikke tiden for å sette seg på bakbena i forhandlingsrommet og diskutere i det uendelige. Tyskland, Finland og flere andre EU-land har sagt ja til å evakuere barn fra Moria. Det klinger derfor dårlig når regjeringen sier de trenger en bredere tilslutning fra EU. Man må kunne bistå med nødhjelp i en nødssituasjon.

102 kommunestyrer har stilt seg bak oppropet, og flere har sagt de kan ta imot barna vi henter. Det eneste det står på nå er regjeringens politiske vilje til å ta det moralske ansvaret Norge har for barna i Moria.

Dette er barn som hver dag våkner opp i omgivelser som kan sammenlignes med helvete. Tiden renner ut! Hvis vi ikke gjør noe for dem snart, er det ikke bare et fravær av handling – det er en aktivt usolidarisk ansvarsfraskrivelse.

Kjære regjering, evakuer barna fra Moria nå!

