I innlegget Si ;D kritiserer Rauand Ismail (MDG) Stine Bentzens (UH) uttalelse om at oljen skal utkonkurreres av fornybar energi.

Å kalle det paradoksalt at Unge Høyre ønsker at grønn energi skal utkonkurrere petroleumsindustrien, når deres moderparti deler ut letelisenser, er en misforståelse av både rollen til et ungdomsparti og de grunnleggende demokratiske verdiene våre.

Forskjell på ungdomspartiet

Jeg forstår overhodet ikke hvor slik kritikk kommer fra. De er begge enige om at Norge skal fase ut oljen. Likevel kaller Ismail det paradoksalt å være et Unge Høyre-medlem, som er opptatt av klima og miljø grunnet partiets forkjærlighet for utdeling av oljelisenser i regjering.

Grunnen til det er fordi et ungdomsparti ikke skal holdes ansvarlig for moderpartiets beslutninger. De skal påvirke partiet og være en stemme for samfunnsengasjert ungdom.

Som AUFer har jeg selv blitt kjent med dette. I fjor vår fikk AUF gjennomslag for at det relativt oljepositive Arbeiderpartiet skulle verne det sårbare området Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring. I likhet med Arbeiderpartiet kommer Høyre til å bevege seg i en grønnere retning, det er jeg veldig sikker på.

Samarbeid på tvers

Det flotte med demokratiet er nemlig at ledere og politikere kan byttes ut, og erstattes med nye ledere og nye politikere med ny politikk. Kritikken sendt fra Ismail er med andre ord uberettiget, han burde heller gratulere enn å skape forskjeller som ikke eksisterer.

Hele denne saken blottlegger et problem, det er at vi ikke er åpne for tanken om at klimapolitikk må bli tverrpolitisk. Selv om jeg er uenig med store deler av Unge Høyres politikk, syntes jeg det er bra at vi er enige om at klimakrisen bør løses gjennom utvikling av ny og bedre teknologi. Det tror jeg til og med Rauand Ismail er enig i, selv om han kanskje ikke vil innrømme det.

Enten løser vi klimakrisen sammen, eller så løser vi den ikke. Ja, Ismail, det haster mer enn noensinne å kutte klimagassutslippene. Derfor er det klokt å være villige til å samarbeide, og skammelig å skape forskjeller som ikke eksisterer. Vi må ikke glemme at klimakrisen løses sammen.

