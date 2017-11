Kjære Aksel!

Kjæresten og jeg har vært sammen i 1,5 år nå.

Han mener jeg skal slette alle bilder av eksen min. Jeg forstår det om det hadde vært klissete bilder på sosiale medier (noe jeg ikke har hatt), men han vil jeg skal slette de jeg har på den gamle PC-en også.

Jeg har aldri sett på bildene mens vi har vært sammen, men synes det er koselig å ha gamle bilder med tanke på at eksen var en del av livet mitt før, og at jeg har mange gode minner.

Selv om jeg har forklart dette til kjæresten min flere ganger, mener han fortsatt at jeg skal slette dem, til og med dagbokinnlegg. Han vil også at jeg sletter bilder av vennegjengen dersom eksen er på dem.

Han sier selv at han ikke har noe rett til å be meg slette det, men at jeg «må» slette dem med tanke på at det kan gå ut over forholdet.

Jeg vil leve resten av livet med ham, men å krangle over noe slikt, synes jeg ikke noe om. Please, hjelp meg.

Hilsen jente (21)

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Aksel

Psykolog Aksel Inge Sinding svarer:

Kjære jente (21)

Dette høres vanskelig ut! Slik krangling kan være utmattende og ta mye tid vekk fra de nære, varme og fine tingene vi ønsker å bruke tid på i forholdet. Det er ikke rart om du blir sliten, oppgitt og frustrert.

Når man etablerer et nytt forhold, er det viktig at begge parter gir seg hen til dette prosjektet. Man må vise forpliktelse og skape tilhørighet, og dette innebærer å ofre noe av seg selv til den andre og tillate å la seg endre.

Det skal imidlertid ikke være et krav om å gi opp sin fortid. Disse erfaringene er en del av din identitet og ditt liv, og bør få være der.

Sterk sjalusi

Det høres ut for meg som at kjæresten din strever med ganske sterk sjalusi. Litt sjalusi kan være en kjærlighetserklæring, der du viser at du bryr deg om den andre.

I større mengder kan det bli mer problematisk, preget av overdreven mistenksomhet, sinne og kontrollbehov.

Ser man imidlertid forbi det som vises, ser man ofte at den sjalu parten bare er redd. Redd for å ikke være god nok i forholdet, miste den andre eller bli forlatt. Noen ganger er det berettiget, andre ganger er det ikke.

Gjennom det du skriver, får jeg følelsen av at det er urimelig. Det som er ekstra synd, er at han også legger ansvaret på deg for å redusere denne følelsen, ved å be deg om å fjerne alle spor fra fortiden som kan vekke vonde ting i ham. Det er en lite levedyktig strategi for å redusere sjalusi.

Må sette grenser

Rådet mitt til dere vil være å ta hensyn til den underliggende følelsen her: frykt for at forholdet ikke skal vare. Du kan skape trygghet ved å gi ham bekreftelse, vise at du er der og at det er ham du vil ha – uansett fortid.

Samtidig kan du ikke ta hele jobben, og du må også sette grenser.

Det kan være at kjæresten din burde jobbe litt med seg selv. Ofte er sjalusi knyttet til lav selvfølelse eller tidligere erfaringer med å miste eller bli avvist.

Kanskje dere kan snakke litt sammen om hva som skjer i ham? Hva er han redd for? Hva trenger han å høre fra deg?

Det kan også være at det er lettere for ham å utforske det med noen andre. Du skriver at du ønsker å leve resten av livet med ham – og du virker å være viktig for ham også.

Da er det fint at dere tar tak i hva dette egentlig dreier seg om nå, for å bygge et forhold dere begge kan trives og leve i – både som individer og som par.

Jeg ønsker dere lykke til!