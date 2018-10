Jeg er redd. Jeg er redd for at pappa mister jobben sin. Min far er bartender om bord på M/S Color Fantasy, og det har han vært i 20 år.

Erstatter nordmenn

Regjeringen foreslo nylig å la Color Line få lov til å flagge ut til NIS (Norsk internasjonalt skipsregister), slik at Color Line får billigere arbeidskraft fra utlandet.

Vil det komme det norske folk til gode? Nei, det vil det ikke. Det kommer aldri det norske folk til gode at et selskap sparker norske skattebetalere for å ansette noen som ikke betaler skatt til Norge.

Fremtidens sjøfolk

Ikke bare er jeg sønn av en sjømann, men jeg er en fremtidig sjømann selv. Jeg tar i dag videregående på skoleskipet Gann. Skoleskipet Gann er en maritim videregående skole som tilbyr en maritim utdanning for norsk ungdom.

Jeg har et ønske om til slutt å få en lærlingplass, men jeg er redd for at flere rederier kun vil benytte seg av utenlands arbeidskraft siden vi har en ettergivende og feig regjering.

En regjering som gir skattelette til de rikeste, mens de kutter i støtte til sårbare grupper og vil sparke 700 norske sjøfolk.

Hva skjer når et rederi får spesialbehandling? Da vil resten også ha det. Dette lammer Norge som en sjøfartsnasjon, og det ødelegger for nåværende og fremtidige sjømenn.

Regjering uten empati

Ikke på mange år har Norge trengt arbeiderbevegelsen mer sårt. Vi ser en negativ utvikling i norsk politikk. Det er skummelt med en regjering, bestående av Høyre, Frp og Venstre, som ønsker norske folk ut av en jobb mange har hatt i godt over 20 år.

Dette er arbeidsfolk som har gitt blod, svette og tårer for jobben sin. Folk som har bygd opp selskapet de nå blir sparket ut av. Bak dem står familier som har måttet leve med mye fravær.

Denne saken påvirker nemlig ikke bare min far og hans 699 kolleger, men den påvirker alle ansattes familier i tillegg. Regjeringen fører med andre ord ektefeller, barn og foreldre inn i en usikker og skummel tid. Vi har en regjering uten empati for vanlige folk.

Rike blir rikere

Color Line hadde i 2017 en omsetning på 5 milliarder kroner og satt igjen med et driftsresultat på 630 millioner kroner. Color Line har virkelig ikke økonomiske problemer. De har det for godt med all statsstøtten de får.

Eieren av Color Line har også kjøpt Norges dyreste leilighet og kan ikke sies å ha behov for mer penger. Det har derimot de 700 ansatte selskapet vil sparke.

Høyre, Frp og Venstre er ikke for forslaget fordi de er folkets partier, men fordi de er redernes og kapitalistenes partier.

Snu skuta

Dette må ta slutt. Dette er ikke en regjering for folk flest, det er en regjering for toppen. Vi må fortsette å kjempe for nåværende sjøfolk og fremtidige sjøfolk.

Jeg ønsker en bedre fremtid for meg og alle som har valgt den samme retningen. Jeg ønsker en bedre fremtid for min pappa og min familie. Jeg ønsker en bedre fremtid for alle de 700 ansatte som står i fare for å miste jobben sin.

Det er på høy tid at ungdommen også hiver seg inn i Color Line-debatten. Dette handler om vår fremtid.

