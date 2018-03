Blant magasinene på Narvesen kan man finne tårevåte innlegg om Marit Bjørgen og gullmedaljene i OL. Men man kan også finne kvalmende pornoblader med forsider som viser nakne kvinner.

Nå må debatten begynne!

Hang Celin Le

Hindrer likestilling

Pornoverdenen og det ekstreme presset den skaper rundt kropp og sex hører ikke hjemme i 2018. For veldig mange unge er deres første møte med sex gjerne gjennom porno. Dette bidrar til å skape holdninger som går imot en av våre fremste norske verdier: likestilling.

Jeg skammer meg over at det i den samme kiosken som jeg kjøper bussbilletten og kaffen hver dag, også selges blader som fremstiller kvinner som overseksualiserte objekter. Som eiendeler. Som ting.

Porno skaper et uoppnåelig bilde av hvordan sex skal være. Et prestasjonspress oppstår idet unge begynner å sammenligne seg selv med pornoens «idealer».

Mange skoler har mangelfull seksualundervisning, og det nevnes sjeldent at pornografi står i sterk kontrast til virkeligheten og at mye av det man ser er falskt.

Vi snakker om et likestilt Norge. Et samfunn hvor det du har mellom ørene verdsettes mer enn det du har mellom beina.

En industri som bidrar til utvikling av negative og diskriminerende holdninger og dårlig kvinnesyn hører ikke hjemme i 2018.

Bør legges bak kassen

Porno spiller på gamle, stereotypiske kjønnsroller hvor menn ofte er i maktposisjoner, mens kvinner blir fremstilt som svake.

Denne bransjen undergraver flere tiår med arbeid for at kvinner og menn skal ha like muligheter i samfunnet. I kioskene selges blader som sender det samme, utdaterte budskapet: kvinner er fortsatt bare objekter for menn.

Dette er rett og slett motbydelig!

Vi har heldigvis lover som regulerer pornoindustrien. I straffelovens paragraf 204 står det at det ikke er tillatt å distribuere porno til noen under 18 år.

Det jeg reagerer på, er at bladene og bildene likevel ligger så lett tilgjengelig.

Konsekvensen av at pornobladene står i butikkhyllene er at barn kan se det og bli påvirket. Slik bør det ikke være.

Snus og sigaretter ligger i et skap bak kassen. Hvorfor kan ikke pornoblader håndteres på samme måte?

Jeg skammer meg på vegne av kiosker som Narvesen. Det er snakk om store bedrifter som har stor påvirkningskraft i samfunnet. Med dette følger også et stort ansvar.

Et ansvar for å stå opp for gode verdier.

Er dette virkelig verdier som butikkene i verdens mest likestilte land bør fronte?

Narvesen og de andre kjedene som selger pornoblader må våkne opp!

