Kjærlighetssorg i sosiale mediers tidsalder

I en tid der sosiale medier er en stor del av folks hverdag, er det ikke så lett å glemme den man savner.

Etter et forhold som varte i tre år, har jeg nylig gått gjennom et brudd med kjæresten min. Stadig får jeg høre at jeg må videre. Tenke på noe annet - det nytter jo ikke å gråte over spilt melk!

Jeg er enig i at det ikke nytter å dvele ved noe som jeg forbi, men det er ikke så lett når jeg konstant blir minnet på ham i ulike sosiale kanaler.

Han er overalt

På Facebook-messenger får jeg opp melding om at min ekskjæreste nå er pålogget. Flott, der var han tilbake i hodet mitt!

Videre blar jeg nedover Facebook-feeden og ser at han er interessert i et konsertarrangement. Så han har begynt å gå på konserter nå? Det var en ny side av han jeg ikke kjente til.

Deretter går jeg inn på Instagram og scroller nedover feeden. Han har likt et bilde av noen jenter jeg gikk i klasse med på videregående. Navnet hans lyser mot meg på skjermen, og han blir umulig å unngå.

Noen dager senere har noen kompiser av ham lagt ut et bilde av ham på Snapchat-story. Bildet varer ikke så lenge, så jeg trykker inn og ut for å få med meg alle detaljer.

Hvilke klær har han på? Hvem er han sammen med? Hvor er han? Er han glad? Tusen spørsmål farer gjennom hodet mitt. Hver minste lille detalj må noteres.

Han smiler, så han må være lykkelig. Han er nok ferdig med meg, har nok gått videre. Hjertet mitt går i tusen knas. Det gjør vondt å se at den du savner har det bra uten deg.

Selv om det gjør vondt, så må jeg bare vite alt om ham. Jeg må ha kontroll på hva han driver med. Derfor sjekker jeg Snapmap, en genial funksjon som gjør det mulig å se hvor alle venner befinner seg.

Funksjonen er ikke like flott når man prøver å glemme noen.

Vanskelig å slette

Hvorfor ikke bare slette sosiale medier dersom det er så fælt å få stadige påminnelser om ekskjæresten?

Det er selvfølgelig mulig, men ikke så lett om man vil ta del i den sosiale verden i 2018.

På Facebook har man alle sine invitasjoner og arrangementer, på Messenger avtaler man når kollokviegruppen skal møtes, på Snapchat avtaler man når man skal møte venninner på treningssenteret.

For å gi avkall på de sosiale mediene, må jeg gi avkall på min sosiale verden. Derfor er det dønn umulig å komme seg over og glemme en ekskjæreste dersom man ikke velger å isolere seg fra omverden.

Det letteste ville være å slette ham fra alle sosiale medier. I den første tiden etter et kjærlighetsbrudd kan full avstand fra vedkommende være avgjørende for å kunne klare å gå videre.

Men etter tre år sammen kan det fremstå som veldig slemt å kutte alle bånd.

Overgangen fra å skulle dele sine aller innerste tanker og følelser, til ikke engang å være venner på Facebook, er stor. Det blir som at vedkommende ikke eksisterer.

Dermed blir man fanget i en ond sirkel der man prøver å komme seg over den andre samtidig som man kontinuerlig blir minnet om den man savner.

